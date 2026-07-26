به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا قهرمانیان بیان کرد: یافتههای جدید حاکی از آن است که این منطقه، نقشی استراتژیک و کلیدی در بازسازی الگوهای مهاجرتی انسانهای نخستین به بخشهای مرکزی آسیا ایفا میکند.
معاون میراثفرهنگی خراسان شمالی با اشاره به نتایج این مطالعات گفت: نتایج مقدماتی پژوهشهای پارینهسنگی در دشت اسفراین که اخیراً در بخش گالری پروژه مجله تخصصی Antiquity منتشر شده، اهمیت جغرافیایی فلات ایران و بهویژه خراسان شمالی را در تاریخ تکامل انسان برجسته میکند.
قهرمانیان با تصریح این نکته که این پروژهها با حمایت اداره کل میراثفرهنگی و مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شدهاند، افزود: این مطالعات منجر به شناسایی ۲۴ محوطه باستانی شده است که دریچهای نو برای پژوهشگران گشوده و درک ما از دیرینگی حضور انسان در این منطقه را بهطور چشمگیری ارتقا داده است.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالقوه منطقه تأکید کرد: عدم شناسایی پیشین شواهد باستانشناسی عصر پارینهسنگی در این منطقه، تنها ناشی از کمبود مطالعات تخصصی و میدانی در این حوزه بوده است. اکنون با اثبات این حضور باستانی، خراسان شمالی به یکی از نقاط حساس برای مطالعات دیرینشناسی در فلات ایران تبدیل شده است.
معاون میراثفرهنگی خراسان شمالی در پایان ابراز امیدواری کرد که با انجام مطالعات تکمیلی و ایجاد سازوکارهای قانونی برای ثبت ملی این آثار، جایگاه علمی و گردشگری استان در حوزه باستانشناسی جهانی ارتقا یابد.
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