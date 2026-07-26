به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمزه کاووسی اظهار کرد: بازارچه صنایع‌دستی که در محل رستوران کیان شهرستان فاروج دایر شده بود، فرصت مناسبی را برای معرفی و عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و صنعتگران فراهم آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فاروج افزود: در این بازارچه محصولات متنوعی از جمله صنایع‌دستی، پوشاک، زیورآلات، محصولات خانگی و کالاهای بهداشتی عرضه شد که تلاشی در راستای تقویت اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌های تولیدی منطقه بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد که از ۳۱ تیرماه تا دوم مردادماه برگزار شد، با هدف ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت گرفت و با برنامه‌های جانبی نظیر قرعه‌کشی و اهدای جوایز ویژه به خریداران همراه بود.

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