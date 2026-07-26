به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری بیان کرد: نشست هماندیشی که به میزبانی معاونت سرمایهگذاری و صنایعدستی و با هدف ایجاد وحدت رویه در فرآیند شناسایی، معرفی و اعطای تسهیلات به فعالان گردشگری، سرمایهگذاران و صنعتگران حوزه صنایعدستی استان برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به تبیین جزئیات دستورالعمل جدید، بر رویکرد حمایتی استان، افزود: هدف اصلی ما در اجرای این بند از قانون بودجه، توزیع عادلانه و هدفمند تسهیلات در تمامی شهرستانهای استان است. ما میخواهیم ضمن حمایت مستقیم از مشاغل خرد، خانگی و تولیدکنندگان صنایعدستی، شاهد تکمیل و به بهرهبرداری رسیدن پروژههای سرمایهگذاری گردشگری در دست ساخت استان باشیم.
دیناری با اشاره به اهمیت همافزایی مدیران، افزود: این دستورالعمل مسیر روشنی را برای شناسایی متقاضیان واقعی و سرمایهگذاران توانمند در سراسر استان ترسیم میکند تا از تمرکززدایی در حمایتهای دولتی جلوگیری شود.
در پایان این نشست، مقرر شد مدیران میراثفرهنگی شهرستانها با دقت و بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل و در بازه زمانی تعیینشده، نسبت به شناسایی و ثبتنام متقاضای واجد شرایط اقدام کنند.
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