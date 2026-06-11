۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۳

کشف و ضبط دستگاه فلزیاب در راز و جرگلان / دو متهم دستگیر شدند

کشف و ضبط دستگاه فلزیاب در راز و جرگلان / دو متهم دستگیر شدند

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان راز و جرگلان از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب و دستگیری دو نفر در روستای راستقان توسط نیروهای مرزبانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان براتی امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات نیروهای مرزبانی، یک دستگاه فلزیاب در این شهرستان کشف و ضبط شد.
سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان راز و جرگلان افزود: در این عملیات، دو نفر از متخلفان نیز در روستای راستقان شناسایی و دستگیر شدند.
براتی با قدردانی از هوشیاری و اقدام به‌موقع نیروهای مرزبانی، گفت: حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از هرگونه حفاری غیرمجاز و تعرض به میراث‌فرهنگی، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های انتظامی و مشارکت مردم است.
او تأکید کرد: صیانت از میراث تاریخی شهرستان از اولویت‌های این اداره است و با هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه برخورد می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101806
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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