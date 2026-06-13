به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا طالبی اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی از کربلایی محمد جعفری، از هنرمندان پیشکسوت و از معدود بافندگان کلاه‌کرکی جاجرم، تجلیل و قدردانی شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: محمد جعفری سال‌هاست با دستان پرتوان خود به بافت کلاه‌کرکی مشغول است و این هنر ارزشمند را که میراثی از نیاکان این منطقه به شمار می‌رود، زنده نگه داشته است.

طالبی با بیان اینکه حفظ و حمایت از هنرمندان پیشکسوت از اولویت‌های میراث‌فرهنگی است، تصریح کرد: این هنرمندان سرمایه‌های فرهنگی شهرستان هستند و نقش مهمی در انتقال دانش و تجربه به نسل‌های بعدی دارند.

کلاه‌کرکی جاجرم یکی از صنایع‌دستی سنتی و اصیل منطقه است که با بهره‌گیری از الیاف کرک و شیوه‌ای کاملاً دستی تولید می‌شود. این کلاه علاوه بر کاربرد پوششی، نشان‌دهنده ذوق، مهارت و هویت فرهنگی مردم جاجرم است و به‌عنوان یکی از هنرهای ماندگار این دیار، بخشی از میراث ناملموس شهرستان به شمار می‌رود.

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