به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه خدمت به زائران توفیقی بزرگ و مسئولیتی سنگین است، اظهار کرد: با توجه به حجم ترددها در روزهای پایان ماه صفر، تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و مردمی استان باید برای تأمین امنیت و رفاه زائران بسیج شوند.

او با تأکید بر اینکه حفظ جان مسافران مهم‌ترین اولویت دستگاه‌های اجرایی است، افزود: حفظ جان حتی یک مسافر ارزشی فراتر از هر اقدام دیگری دارد؛ لذا انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با هماهنگی کامل، تمامی امکانات خود را برای اسکان، تأمین سوخت، خدمات درمانی و امدادی به‌کار گیرند.

هاشمی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مأمور کرد تا با تشکیل فوری ستاد راهبری کاهش تصادفات ویژه پایان ماه صفر، برنامه‌ای منسجم با بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخش خصوصی و صنایع بزرگ استان تدوین و اجرایی کند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش کلیدی استراحت رانندگان در پیشگیری از حوادث جاده‌ای، تصریح کرد: ایجاد ایستگاه‌های استراحت موقت، تقویت موکب‌های بین‌راهی و فعال‌سازی ظرفیت دهیاری‌های حاشیه محورهای مواصلاتی باید در اولویت قرار گیرد تا خستگی رانندگان و در نتیجه وقوع تصادفات به حداقل برسد.

او در پایان با اشاره به لزوم تشدید نظارت‌ها، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی موظف‌اند بر مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی، جایگاه‌های سوخت، مساجد، امامزادگان و اماکن اقامتی نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا زائران با آرامش و امنیت از استان عبور کنند.

انتهای پیام/