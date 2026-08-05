به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ در این بازدید میدانی که با هدف بررسی وضعیت حفاظتی آثار انجام شد، بر نقش کلیدی همکاری مردم در حفظ هویت تاریخی منطقه تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در حاشیه این بازدید، با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در امر حفاظت، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در ملک شخصی واقع در روستای آواز از توابع بخش گزیک، تیم یگان حفاظت بلافاصله در محل حاضر شد.

او افزود: با حضور کارشناسان، بررسی‌های میدانی انجام و اقدامات قانونی لازم برای پیگیری موضوع و صیانت از حریم آثار تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ برزگر در ادامه این سفر کاری، از آثار و اماکن تاریخی روستاهای هندوالان، فورگ، قلعه بورنگ، آبگرم، گزیک و مرکز شهرستان درمیان بازدید کرد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان از شهروندان و دوستداران میراث‌فرهنگی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک، حفاری غیرمجاز و یا تعرض به حریم آثار تاریخی، مراتب را به یگان حفاظت این اداره‌کل اطلاع دهند.

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