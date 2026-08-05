به گزارش رخبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ با بیان اهمیت تاریخی دژ زیرزمینی روستای نیگ اظهار کرد: این دژ زیرزمینی، یکی از بناهای ارزشمند و شاخص شهرستان قاینات است که بهدلیل ویژگیهای معماری خاص خود، همواره در کانون برنامههای حفاظتی این اداره قرار داشته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات در تشریح عملکرد گذشته در این بنا گفت: طی سالهای اخیر اقداماتی نظیر بازپیرایی و پاکسازی بخشهای آسیبدیده، تخلیه و ساماندهی فضاها، تثبیت سازهها، اصلاح نمای ورودی و همچنین تجهیز و بهینهسازی سیستم روشنایی برای ایجاد بستری ایمن برای بازدید گردشگران صورت گرفته است.
او با اشاره به اولویتهای اجرایی در فصل جدید افزود: تمرکز اصلی تیم مرمت در این دوره بر استحکامبخشی و ساماندهی زیرساختهاست.
عباسزاده این اقدامات را شامل ایجاد پله و تسطیح ورودی، دیوارچینی و ساماندهی جدارهها، خاکبرداری و پاکسازی اصولی فضاها و اجرای پوشش کاهگل بر بام ورودی عنوان کرد و افزود: این عملیات علاوه بر حفاظت در برابر عوامل جوی، به ماندگاری بهتر معماری بنا کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات در ادامه به تحلیل ویژگیهای فنی این بنا پرداخت و تصریح کرد: دژ نیگ با کارکرد دفاعی و زیستی، دارای ساختاری شامل اتاقها و راهروهای متصل به یک هشتی مرکزی است.
او تأکید کرد: وجود سالنی با ارتفاع ۲.۵ تا ۳ متر، نشاندهنده هوشمندی سازندگان در مدیریت فضایی است. یکی از نکات متمایزکننده این اثر که آن را از الگوهای معمول معماری متمایز میکند، عدم رعایت زوایای کاملاً منظم در طراحی فضاهاست که سبک معماری این دژ زیرزمینی را به نمونهای منحصربهفرد و خاص تبدیل کرده است.
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