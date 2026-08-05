گام تازه خراسان جنوبی برای ثبت جهانی آسبادها؛ آزادسازی حریم و مرمت آثار تاریخی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد فرهادی در نشست انجمن میراث‌فرهنگی با رویکرد ثبت جهانی آسبادها و مساجد خراسان جنوبی روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی آسبادهای سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است و در همین زمینه حدود یک ماه و نیم پیش نشستی با حضور معاون وزیر در استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی افزود: پس از آن جلسه، هماهنگی‌های لازم میان استان‌ها انجام شد و در ادامه نیز دو نشست تخصصی در خراسان جنوبی برگزار کردیم. امروز هم با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موضوع آزادسازی حریم آسبادهای واقع در شهرها و روستاهای شهرستان‌های درمیان، نهبندان و بیرجند مورد بررسی قرار گرفت.

خراسان جنوبی در صدر آسبادهای شرق کشور

او با اشاره به اینکه بیشترین تعداد آسبادهای شرق کشور در خراسان جنوبی قرار دارد، گفت: ثبت جهانی این آثار ارزشمند بدون همراهی دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و خوشبختانه در استان همکاری و همدلی مناسبی برای پیشبرد این هدف وجود دارد.

فرهادی ادامه داد: در نشست امروز تصمیمات مطلوبی برای آزادسازی حریم آسبادها اتخاذ شد و همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن که در گذشته نیز وجود داشته، در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد تکمیل آزادسازی حریم آسبادها و سپس اجرای طرح‌های بهسازی و مرمت این بناهای تاریخی باشیم.

ثبت جهانی آسبادها؛ فرصتی برای توسعه گردشگری و اقتصاد محلی

او با تأکید بر اهمیت اقتصادی ثبت جهانی آسبادها اظهار کرد: این اقدام علاوه بر ارتقای جایگاه فرهنگی خراسان جنوبی، می‌تواند با جذب گردشگران داخلی و خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق صنایع‌دستی، به تولید ثروت برای جوامع محلی منجر شود.

فرهادی افزود: معرفی آسبادهای خراسان جنوبی در سطح ملی و بین‌المللی، ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری استان را بیش از پیش نمایان خواهد کرد و زمینه توسعه پایدار مناطق دارای این آثار تاریخی را فراهم می‌کند.

تأکید بر تخصیص اعتبارات ملی

او با بیان اینکه زمان محدودی برای تکمیل فرایند ثبت جهانی وجود دارد، اظهار کرد: استان از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد کرد اما در کنار این اقدامات، حمایت مادی و معنوی وزارتخانه‌های مرتبط نیز ضروری است.

فرهادی افزود: انتظار داریم بخشی از اعتبارات ملی برای آزادسازی حریم، بهسازی و مرمت آسبادها اختصاص یابد تا این اقدامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد و زمینه ثبت جهانی این آثار فراهم شود.

لزوم تعیین تکلیف بافت تاریخی قاین قدیم

معاون استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات محدوده تاریخی شهر قدیم قاین اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ هکتار از بافت قدیم قاین در محدوده شهر جدید قرار گرفته و ساکنان این منطقه سال‌هاست با محدودیت‌های متعدد به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز مواجه هستند.

او خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت مشکلات اجتماعی متعددی ایجاد کرده و لازم است برای تعیین تکلیف آن تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد. اگر این محدوده دارای ارزش تاریخی است، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید با انجام کاوش‌های تخصصی موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کند.

فرهادی تأکید کرد: در صورت اثبات ارزش تاریخی این محدوده، هم باید اقدامات حفاظتی لازم انجام شود و هم شرایطی فراهم آید تا بلاتکلیفی چندین ساله ساکنان پایان یابد و وضعیت ساخت‌وساز و زندگی اجتماعی آنان مشخص شود.

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