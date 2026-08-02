به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر اسماعیل شهسواری روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تکمیل پرونده ثبت جهانی آسبادهای شهرستان درمیان و تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، سرپرست پایگاه آسبادهای استان به همراه جمعی از مسئولان شهرستان از آسبادهای سطح شهرستان بازدید میدانی به عمل آوردند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان افزود: این برنامه با هدف تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله شهرداری طبس مسینا و بخشداری گزیک برگزار شد و در جریان آن، مسائل اجرایی، موانع موجود و راهکارهای تسریع در عملیات مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به محدودیت زمانی فرآیند ثبت جهانی بیان کرد: در این بازدید، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بر ضرورت رفع موانع و تسریع در اجرای اقدامات حفاظتی، مرمتی و زیرساختی تأکید کردند و درباره نحوه پیشبرد برنامه‌ها تبادل نظر صورت گرفت.

شهسواری ادامه داد: در حاشیه این برنامه، دیداری با فرماندار شهرستان درمیان انجام شد و گزارشی از روند اقدامات اجرایی و مراحل تکمیل پرونده ثبت جهانی ارائه شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر این منطقه خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ آسباد در سطح شهرستان شناسایی شده است که سه مجموعه از آن‌ها در فهرست پیشنهادی میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

شهسواری با تأکید بر جایگاه ویژه آسبادهای درمیان در میراث‌فرهنگی کشور، خواستار توجه ویژه مسئولان و افزایش اعتبارات از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای حفاظت، مرمت و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در مسیر ثبت جهانی این آثار ارزشمند شد.

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