به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه سهشنبه ١٣ مردادماه ١۴٠۵، حمیدرضا قربانی در بازدید از تأسیسات گردشگری خطبهسرا اظهار کرد: بهمنظور تقویت نظارت میدانی، بازدید شبانه از برخی تأسیسات گردشگری خطبهسرا با همراهی نماینده فرمانداری انجام شد.
َسرپرست اداره میراثفرهنگی شهرستان تالش افزود: این بازدید با هدف بررسی وضعیت خدماترسانی به گردشگران، ارزیابی کیفیت بهرهبرداری از ظرفیتهای اقامتی و گردشگری و نیز رصد میزان انطباق فعالیت مجموعهها با ضوابط و استانداردهای مورد انتظار صورت گرفت.
او با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری شهرستان تصریح کرد: مجموعههای بومگردی و کمپهای گردشگری، بهعنوان بخشی از زیرساختهای اثرگذار در توسعه گردشگری پایدار، باید از نظر خدمات، ایمنی، بهداشت، ساماندهی محیطی و رضایتمندی گردشگران در سطح مطلوب قرار داشته باشند؛ از اینرو بازدیدهای میدانی نقش مهمی در شناسایی ظرفیتها و رفع کاستیها دارد.
قربانی ادامه داد: منطقه خطبهسرا به سبب برخورداری از جاذبههای طبیعی، اقلیمی، یکی از نقاط واجد اهمیت در توسعه گردشگری شهرستان به شمار میرود و صیانت از کیفیت فعالیت واحدهای گردشگری در این محدوده، میتواند زمینهساز ارتقای تجربه سفر و افزایش ماندگاری گردشگران باشد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان تالش خاطرنشان کرد: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تالش با رویکردی حمایتی، بازدیدهای مستمر از مراکز گردشگری را در دستور کار دارد و با همافزایی دستگاههای اجرایی، تلاش میشود، زمینه برای توسعه متوازن در شهرستان فراهم شود.
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