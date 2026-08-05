بهگزارش خبرنگار میراثآریا، منصور هادیپور روز سهشنبه ١٣ مردادماه ١۴٠۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این رویداد که با رویکردی ساختارمند برای تبیین ابعاد تاریخی قیام عاشورا طراحی شده بود، با پیوند میان آیینهای نمایشی و پیادهروی نمادین زائران به سوی بقعه باباحسن خواچکین، فرصتی برای تحکیم همبستگی اجتماعی و بازنمایی مناسک اربعین فراهم آورد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمام، در تشریح ابعاد تخصصی این رویداد فرهنگی اظهار کرد: تعزیه بهعنوان یکی از غنیترین فرمهای نمایش آیینی در ایران، نقشی بیبدیل در پایداری فرهنگی و انتقال مفاهیم اخلاقی به نسل جوان ایفا میکند.
او با اشاره به معرفی گروه هنری مسلمبنعقیل به سرپرستی استاد تیغنورد در اجرای این مراسم افزود: استفاده از ظرفیتهای نمایشی در قالب تعزیه، ابزاری قدرتمند برای رمزگشایی از وقایع عاشورا در گردشگری مذهبی است؛ جایی که مخاطب تنها مشاهدهگر نیست، بلکه در فرآیند بازآفرینی این واقعه تاریخی مشارکت میجوید.
او در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون پیادهروی آیینی از مزار شهید گمنام تا بقعه باباحسن خواچکین، گفت: این حرکت که با مشارکت ۵۰ موکب فرهنگی همراه بود، تجلیگاه سرمایه اجتماعی و نماد همبستگی آیینی است.
هادی پور، هدف از این سلسله اقدامات را فراتر از اجرای یک آیین صرف دانست و تصریح کرد: اشاعه فرهنگ عاشورایی، بازخوانی مصائب دشت کربلا و انتقال مفاهیم ارزشمند و پیامهای معرفتی قیام حسینی به نسل جوان و آیندهسازان میهن اسلامی، از اولویتهای اصلی در برنامهریزی این رویداد معنوی بوده است.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی خمام در پایان ضمن قدردانی از مشارکت بین بخشی مدیران ارشد شهرستان و حضور فرماندار، فرماندهان نظامی، انتظامی، معاون سیاسی فرمانداری، بخشدار چوکام، شهرداران واعضای شورای اسلامی شهرهای خمام و چوکام، رؤسای دستگاههای اجرایی و دهیاران منطقه خاطرنشان کرد: موفقیت در این رویداد، مرهون همگرایی نهادهای تصمیمساز و مشارکت خودجوش مردمی بود که نشان دادند، چگونه میتوان با برنامهریزی، مناسک مذهبی را به رویدادی جریانساز برای گردشگری معنوی تبدل کرد.
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