به گزارش خبرنگار میراث آریا، رویداد علمی و تخصصی «اکوتور پرندهنگری و گیاهشناسی» از ۹ مرداد ۱۴۰۵ به مدت ۳ روز با هدف شناسایی گونههای مشترک زیستی ایران و منطقه جنوب اوراسیا، با همکاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، انجمن راهنمایان گردشگری، موسسه آموزشی تدبیر گستران و نهادهای مرتبط در استان اردبیل برگزار شد.
مهرداد عالی، مدیر اجرایی این اکوتور و رئیس هیئت مدیره انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان اردبیل، در خصوص این برنامه گفت: توانمندسازی راهنمایان گردشگری به تخصصهای ویژه گیاهشناسی و پرندهنگری از اهداف اصلی این اکوتور آموزشی بود تا همچنان که راهنمایان فرهنگی مفسران تاریخ و تمدنها هستند، راهنمایان طبیعتگردی هم راویان ارزشها و زیبایی زیستگاهها و جانداران منطقه باشند.
او در مورد زمانبندی این برنامه تاکید کرد: انتخاب هفته اردبیل برای برگزاری این اکوتور کاملا هدفمند بوده تا در هفته ملی استان، نشان دهیم اردبیل علاوه بر جاذبههای گردشگری شناخته شده، دارای ظرفیتهای علمی و تخصصی محیط زیستی است که میتواند قطب گردشگری پایدار و علمی در شمال غرب کشور باشد.
آزاده رسائیمنش، تسهیلگر این اکوتور تخصصی نیز در رابطه با اهداف این برنامه بیان کرد: طراحی این رویداد با نگاهی به میراث طبیعی مشترک ایران و منطقه اوراسیا صورت گرفت. هدف ما نه تنها شناسایی گونهها، بلکه ترویج گردشگری پایدار بود تا از طریق آموزش تخصصی، راهنمایان و علاقهمندان را با متدهای نوین حفاظت و شناسایی آشنا کنیم.
او افزود: براساس برنامهریزیهای انجام شده این اکوتورها در قالب یک سلسله رویداد در سایر استانهای کشور نیز برگزار میشود و در نهایت، خروجی هر دوره در قالب «سفرنامه علمی اکوتور» و ثبت گونههای رکورد شده در قالب کتاب یا مستندات تخصصی به چاپ برسد.
مجید اسکندری، پژوهشگر و متخصص گیاهشناسی، در خصوص دستاوردهای میدانی این اکوتور گفت: در طول پیمایشهای این دوره در طی فقط یک روز، موفق شدیم طیف گستردهای از فلور منطقه را بررسی کنیم که منجر به شناسایی و ثبت حدود ۶۰ گونه گیاهی شد. این نتایج نشاندهنده غنای زیستی استثنایی استان اردبیل است.
پرویز بختیاری، مدرس و متخصص پرندهنگری نیز با اشاره به نتایج رصد پرندگان بیان کرد: در بخش پرندهنگری نیز موفق به شناسایی حدود ۴۰ گونه از پرندگان منطقه شدیم. شناسایی این گونههای مشترک با منطقه اوراسیا، اهمیت استراتژیک دارد و به ما در درک بهتر الگوهای مهاجرتی و زیستمحیطی کمک میکند.
زهرا خرسندیراد، از دیگر مسئولان اجرایی این اکوتور و مدیر موسسه آموزشی تدبیر گستران توسعه اردبیل، در خصوص معیارهای انتخاب مسیرهای پیمایش اظهار کرد: مسیرهای این اکوتور بر اساس تحلیلهای میدانی و با همکاری کارشناسان محیط زیست، بهگونهای طراحی شدند که اکوسیستمهای شاخص و نقاط کلیدی تنوع زیستی در شهرستانهای نمین و سرعین را پوشش دهند. این ویژگیها محیطی ایدهآل را برای رصد گونههای نادر و تجربه عمیق طبیعتگردی تخصصی فراهم آورده است تا بتوانیم همزمان با ثبت دادههای علمی، ظرفیتهای گردشگری منطقه را نیز ارزیابی کنیم.
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