بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید رضا حسینی دوشنبه ۱۲ مرداد۱۴۰۵ در نشست با جمعی از فعالان اجتماعی و گردشگری خلیلشهر بهشهر اظهار کرد: ایجاد یک تشکل مردمنهاد تخصصی در حوزه گردشگری، فرصتی برای تقویت مشارکت اجتماعی، پیگیری مطالبات و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای توسعه گردشگری این شهر است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بهشهر اطفزود: خلیلشهر از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه گردشگری طبیعی برخوردار است و فعالیت مجموعههای اقامتی و پذیرش گردشگران در این منطقه نیز ظرفیت مناسبی برای رونق اقتصادی و توسعه گردشگری فراهم کرده است.
او با تأکید بر ضرورت حضور افراد دغدغهمند، فعالان اجتماعی، صاحبان مجموعههای گردشگری و افراد دارای دانش و تجربه در این تشکل گفت: این مجموعه میتواند به عنوان حلقه ارتباطی میان جامعه محلی و دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در مطالبهگری سازنده، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری مسائل و نیازهای گردشگری خلیلشهر ایفا کند.
حسینی با اشاره به ظرفیتهای منطقه نمونه گردشگری سرخاو ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست، پیگیری ایجاد جاده سلامت در مسیر منطقه نمونه گردشگری سرخاو و همچنین توسعه و ساماندهی مسیر گردشگری این منطقه بود که میتواند در افزایش دسترسی و بهرهمندی شهروندان و گردشگران از ظرفیتهای طبیعی منطقه مؤثر باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بهشهر همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: ارتقای فرهنگ میزبانی و صیانت از ظرفیتهای گردشگری نیازمند مشارکت جامعه محلی است و در این زمینه باید برنامههای آموزشی برای شهروندان، اصناف و بهویژه دانشآموزان مدارس اجرا شود.
حسینی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری تنها با اجرای پروژههای عمرانی محقق نمیشود و در کنار ایجاد زیرساختها، باید زمینه مشارکت مردم، آموزش جامعه محلی و تقویت فرهنگ گردشگرپذیری نیز فراهم شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بهشهر ابراز امیدواری کرد: تشکیل این تشکل مردمنهاد، سرآغاز حرکتی منسجم، مشارکتمحور و اثرگذار برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری خلیلشهر باشد و با همدلی فعالان این حوزه و همراهی دستگاههای اجرایی، شاهد تبدیل خلیلشهر به یکی از مقاصد شاخص گردشگری استان مازندران باشیم.
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