به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی اظهار کرد: کارگاه آموزشی نساجی سنتی برای گروه سنی ۷ تا ۱۳ سال در قالب ۱۰ جلسه آموزشی برگزار می‌شود و هر جلسه بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه به طول خواهد انجامید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: این دوره روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در طول دوره، ضمن آشنایی با هنرهای سنتی بافت ایران، با ابزار، مواد اولیه و تکنیک‌های پایه بافندگی نیز آشنا خواهند شد.

او با اشاره به رویکرد آموزشی این کارگاه گفت: روند آموزش به‌گونه‌ای طراحی شده است که کودکان از فعالیت‌های ساده و حرکات درشت آغاز کرده و به‌تدریج به فعالیت‌هایی برسند که نیازمند دقت، تمرکز، هماهنگی بیشتر دست‌ها و کنترل حرکات ظریف انگشتان است.

ایزدی ادامه داد: در این دوره کودکان با تکنیک‌های پایه جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی، دوخت و تزئین روی بافت و همچنین به‌صورت مقدماتی با دستگاه‌های بافندگی سنتی آشنا شده و فرصت تجربه عملی کار با این ابزارها را خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره، آموزش مهارت‌ها در قالب پروژه‌های کوچک و کاربرد عملی آن‌ها در پروژه نهایی است که به تثبیت مرحله‌به‌مرحله آموخته‌ها و افزایش توانایی کودکان در دنبال کردن الگوها کمک می‌کند.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی علاوه بر ارزش اقتصادی و فرهنگی، ظرفیت بالایی برای آموزش مهارت‌های فردی به کودکان دارد، گفت: این دوره با هدف تقویت هماهنگی چشم و دست، مهارت‌های حرکتی ظریف، دقت و تمرکز، نظم و ترتیب، صبر و پشتکار و همچنین خلاقیت کودکان در انتخاب رنگ و اجرای طرح طراحی شده است.

ایزدی آشنایی کودکان با میراث‌فرهنگی و هنرهای سنتی را از مهم‌ترین اهداف فرهنگی این کارگاه دانست و افزود: آشنا کردن نسل جدید با فرآیند تولید آثار دست‌ساز و ارزش هنرهای سنتی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نگاه عمیق‌تر کودکان نسبت به میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی کشور باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: در این کارگاه کودکان ضمن یادگیری مهارت‌های عملی، با مفاهیمی مانند نظم، تکرار، الگو، رنگ، برنامه‌ریزی و حل مسئله نیز آشنا می‌شوند و در فضایی آموزشی و خلاق، تجربه‌ای ملموس از یکی از هنرهای اصیل ایرانی به دست می‌آورند.

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