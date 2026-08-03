۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران:

زنگت ظرفیت تبدیل‌شدن به نخستین روستای ثبت‌جهانی شرق استان مازندران را دارد

زنگت ظرفیت تبدیل‌شدن به نخستین روستای ثبت‌جهانی شرق استان مازندران را دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از پیگیری و تسریع روند آماده‌سازی روستای زنگت شهرستان نکا برای ثبت جهانی خبر داد و گفت: ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و بوم‌گردی این روستا، زنگت را به یکی از گزینه‌های ارزشمند مازندران برای حضور در فهرست روستاهای جهانی تبدیل کرده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۱۲ مرداد۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت ثبت جهانی روستای زنگت شهرستان نکا، اظهار کرد: در حال حاضر اقدامات کارشناسی و اجرایی برای تکمیل پرونده این روستا در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با شناسایی و رفع نواقص احتمالی، شرایط لازم برای طی مراحل ثبت جهانی فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: روستای زنگت به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های شاخص طبیعی، فرهنگی، تاریخی و همچنین قابلیت‌های حوزه بوم‌گردی، می‌تواند به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شرق مازندران مطرح شود و ثبت جهانی آن، زمینه معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

او بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری فرمانداری، دهیاری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط است و روند آماده‌سازی روستا باید به صورت مستمر و با جدیت دنبال شود.

ایزدی خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت‌های استاندار مازندران و رویکرد دولت چهاردهم در زمینه تقویت گردشگری روستایی و توسعه اقتصاد محلی، ظرفیت مناسبی برای پیگیری این پرونده فراهم شده است و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، زنگت بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه گردشگری روستایی کشور و در نهایت در سطح بین‌المللی به دست آورد.

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کد خبر 1405051200959
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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