به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۱۲ مرداد۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت ثبت جهانی روستای زنگت شهرستان نکا، اظهار کرد: در حال حاضر اقدامات کارشناسی و اجرایی برای تکمیل پرونده این روستا در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با شناسایی و رفع نواقص احتمالی، شرایط لازم برای طی مراحل ثبت جهانی فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: روستای زنگت به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های شاخص طبیعی، فرهنگی، تاریخی و همچنین قابلیت‌های حوزه بوم‌گردی، می‌تواند به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شرق مازندران مطرح شود و ثبت جهانی آن، زمینه معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

او بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری فرمانداری، دهیاری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط است و روند آماده‌سازی روستا باید به صورت مستمر و با جدیت دنبال شود.

ایزدی خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت‌های استاندار مازندران و رویکرد دولت چهاردهم در زمینه تقویت گردشگری روستایی و توسعه اقتصاد محلی، ظرفیت مناسبی برای پیگیری این پرونده فراهم شده است و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، زنگت بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه گردشگری روستایی کشور و در نهایت در سطح بین‌المللی به دست آورد.

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