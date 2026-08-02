به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی از جلسه پیگیری و بررسی روند کاوش‌های باستان‌شناسی باغشاه بهشهر با حضور فرماندار شهرستان بهشهر، شهردار، معاون فرماندار و جمعی از مسئولان و کارشناسان پنجشنبه ۸مرداد۱۴۰۵ در فرمانداری بهشهر خبر داد و گفت: در این نشست، ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های پیش‌رو در زمینه کاوش‌های باستان‌شناسی باغشاه، آخرین یافته‌های حاصل از گمانه‌زنی‌های انجام‌شده توسط هیئت باستان‌شناسی شرق مازندران به سرپرستی حسین نعمتی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به پیشینه تاریخی باغشاه بهشهر اظهار کرد: با توجه به مطالعات و شناخت پیشین از این مجموعه، در ابتدا تصور می‌شد تمرکز اصلی کاوش‌ها بر دوره صفویه و پس از آن دوره‌های قاجار، افشاریه و پهلوی اول باشد، اما یافته‌های جدید، چشم‌انداز تازه‌ای از پیشینه تاریخی این محوطه ارائه کرده است.

او افزود: در جریان گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی، شواهدی از لایه‌های مربوط به عصر آهن، با قدمتی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ سال پیش از شکل‌گیری مجموعه باغشاه در دوره صفویه، شناسایی شده است که اهمیت و ارزش تاریخی این محوطه را بیش از پیش نشان می‌دهد.

ایزدی با اشاره به همجواری باغشاه با محوطه تاریخی گوهرتپه، تصریح کرد: یافته‌های به‌دست‌آمده و سفال‌های کشف‌شده، ارتباط و پیوستگی تاریخی این محدوده را با دیگر محوطه‌های باستانی منطقه تقویت می‌کند و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره سیر استقرار و تحولات تاریخی منطقه بهشهر در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: پس از شواهد مربوط به دوره‌های پیشین، مجموعه باغشاه در دوره صفویه شکل گرفته و بخشی از ساختار باغ‌سازی و معماری دوره صفوی در این محدوده قابل شناسایی است و یکی از هفت باغ و کاخ تاریخی مرتبط با مجموعه تاریخی بهشهر در دوره صفویه به شمار می‌رود.

او ادامه داد: در بازدید میدانی انجام‌شده با حضور مسئولان شهرستانی، بخش‌هایی از مسیر آبرسانی، شیوه‌های محوطه‌سازی و اختلاف ارتفاع موجود در باغ و همچنین کف آجری و فرش‌های آجری مربوط به دوره صفویه مورد بررسی قرار گرفت.

ایزدی تأکید کرد: نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی باغشاه می‌تواند در شناخت دقیق‌تر ساختار تاریخی این مجموعه و برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و معرفی شایسته آن نقش مهمی داشته باشد و لازم است این روند با همکاری دستگاه‌های شهرستانی و تخصصی ادامه پیدا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در پایان از همکاری و همراهی فرماندار شهرستان بهشهر، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، معاون فرماندار، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و سایر مسئولان و کارشناسان شهرستان در روند پیگیری و پیشبرد برنامه‌های پژوهشی و حفاظتی باغشاه قدردانی کرد.

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