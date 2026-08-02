بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ نشست شورای اسلامی شهرستان بابل با محوریت بررسی ظرفیتها، چالشها و راهکارهای توسعه گردشگری با حضور جمعی از مشاوران و مدیران حوزه گردشگری در سالن جلسات شورای اسلامی شهرستان برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان بابل گفت: در این نشست، گزارشی از وضعیت گردشگری شهرستان بابل ارائه و ظرفیتهای موجود، موانع و چالشهای پیشروی توسعه این حوزه و راهکارهای بهرهگیری مطلوبتر از توانمندیهای گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا قرباننیا با تأکید بر نقش گردشگری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اظهار کرد: گردشگری میتواند به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه بابل مورد توجه قرار گیرد و تحقق این ظرفیت نیازمند تقویت زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاران، رفع موانع موجود و ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی است.
او با اشاره به ظرفیتهای متنوع شهرستان بابل افزود: استفاده هدفمند از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و معرفی هرچه بهتر بابل به عنوان یکی از مقاصد گردشگری استان مازندران باشد.
در ادامه مهران فلاح با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، طبیعی، فرهنگی و مذهبی این شهرستان، بر ضرورت معرفی و بهرهبرداری هدفمند از این قابلیتها تأکید کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل حضور بخش خصوصی و استمرار تعامل میان دستگاههای اجرایی و فعالان این حوزه را از الزامات تحقق توسعه گردشگری شهرستان برشمرد.
در بخش دیگری از این نشست، حاضران دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای خود را درباره توسعه گردشگری، رفع موانع سرمایهگذاری، ارتقای زیرساختها و استفاده مطلوبتر از ظرفیتهای شهرستان مطرح کردند.
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