بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ابوطالب علیپناه یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ گفت: تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان در راستای توسعه اکوسیستم مسئولیت اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به امضا رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رامسر، افزود: این تفاهمنامه با هدف ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد، حمایت از ایتام، بیماران صعبالعلاج و زنان سرپرست خانوار و همچنین توسعه اشتغال و توانمندسازی اقشار نیازمند منعقد شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رامسر با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان در حوزه گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و توانمندسازی جامعه محلی فراهم کند.
او ادامه داد: در چارچوب این تفاهمنامه، شناسایی ظرفیتها، تعامل مستمر میان دستگاهها و شرکای اجتماعی و پیگیری اجرای برنامههای مشترک در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی به فرصتهایی مؤثر برای کاهش محرومیت و گسترش عدالت اجتماعی تبدیل شود.
علیپناه تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی زمانی میتواند آثار ماندگار و ملموسی برای جامعه به همراه داشته باشد که از سطح شعار فراتر رفته و به برنامههای عملی، مشارکت پایدار و اقدامات اثربخش برای مردم، بهویژه اقشار نیازمند، منجر شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رامسر، خاطرنشان کرد: این همکاری میتواند با ایجاد پیوند میان ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان، مسیر تازهای برای حمایت از گروههای هدف و توسعه اشتغال در حوزههای گردشگری و صنایعدستی فراهم کند.
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