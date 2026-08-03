ه گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی یکشنبه ۱۱مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه نشست با عقیل محمودی فرماندار گلوگاه، مهم‌ترین مسائل و ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در این نشست با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مرکز رزرواسیون واقع در مسیر ورودی گلوگاه از سمت استان گلستان، گفت: تعیین تکلیف این مجموعه با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت موجود در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد یا امکان استقرار یکی از ادارات در این مجموعه بررسی شود و یا در قالب طرح مولدسازی، نسبت به تبدیل آن به مجموعه‌ای مناسب و در شأن شهرستان اقدام شود.

او افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری گلوگاه به‌ویژه در مسیر دسترسی به مناطق نمونه گردشگری بود که با همکاری فرمانداری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پیگیری خواهد شد.

ایزدی همچنین بر ضرورت مرمت و ساماندهی برخی آثار تاریخی شهرستان تأکید کرد و گفت: با مشارکت بخش خصوصی و همراهی فرمانداری، تلاش می‌کنیم روند مرمت و احیای آثار تاریخی گلوگاه با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با مثبت ارزیابی کردن نتایج این نشست، خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی فرمانداری گلوگاه ظرفیت مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایجاد کرده است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، شاهد عملیاتی شدن این برنامه‌ها در آینده نزدیک باشیم.

ایزدی در ادامه به برگزاری جشنواره انجیر گلوگاه در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: مقرر شد هم‌زمان با برگزاری این جشنواره، ظرفیت‌های صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان نیز معرفی و عرضه شود تا از این رویداد برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی گلوگاه استفاده شود.

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