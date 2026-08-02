عالیه زمانی کیاسری امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایعدستی هنرمندان میاندورود که در روستای اسرم درحال برگزاری است در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا بر ضرورت ایجاد بازارچه دائمی صنایعدستی در این شهرستان تأکید کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد بازارچه دائمی صنایعدستی کاملاً امکانپذیر است، اظهار کرد: اجرای این طرح دشواری خاصی ندارد، اما یکی از مشکلات شهرستان میاندورود، کمرنگ بودن حضور و اراده متولیان اجرایی در پیشبرد برخی طرحهاست.
او افزود: مردم، هنرمندان و فعالان حوزههای مختلف با تمام توان پای کار هستند و از ظرفیت و توان خود برای توسعه شهرستان استفاده میکنند، اما در بخش اجرایی، همراهی لازم وجود ندارد و همین مسئله موجب کند شدن روند اجرای طرحها میشود.
زمانی کیاسری با اشاره به تجربههای گذشته گفت: برای نمونه، در موضوع اخذ مجوز پایگاه امداد ساحلی در ساحل گوهرباران، با وجود همکاری خیران و واگذاری زمین از سوی شورا، پس از چندین ماه همچنان به دلیل برخی چالشهای اداری، این موضوع به نتیجه نرسیده است؛ در حالی که چنین طرحی میتوانست در مدت کوتاهی تعیین تکلیف شود.
زمانی ادامه داد: در چنین شرایطی بسیاری از افراد ممکن است از ادامه مسیر منصرف شوند، در حالی که مشکل اصلی، نبود اراده کافی برای اجرای طرحها در برخی دستگاههای مسئول است؛ موضوعی که هم در سطح شهرستان و هم در سطح استان مشاهده میشود.
نماینده مردم ساری و میاندورود با قدردانی از روحیه مشارکت و مسئولیتپذیری مردم این شهرستان تصریح کرد: مردم میاندورود در همه عرصهها پای کار هستند و برای توسعه منطقه خود تلاش میکنند. بسیاری از آنان حتی اگر محل کارشان در شهر دیگری باشد، محل سکونت خود را تغییر نمیدهند و همچنان میاندورود را برای زندگی انتخاب میکنند؛ این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.
زمانی کیاسری افزود: وقتی چنین انگیزه و ظرفیتی در میان مردم وجود دارد، مسئولان نیز باید با سرعت بیشتری برای رفع موانع و اجرای طرحها اقدام کنند و نباید مردم برای انجام وظایف دستگاههای اجرایی، پیگیر مسئولان باشند.
زمانی کیاسری درباره ایجاد بازارچه دائمی صنایعدستی نیز گفت: در این زمینه با مسئولان تعاون روستایی کشور گفتوگوهایی انجام شده و اجرای این طرح از مسیر حوزه اقتصاد روستایی امکانپذیر است.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به ظرفیت بانوان فعال در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: جلسات متعددی برای پیگیری این موضوع برگزار شده و تلاش داریم طرحی اجرا شود که به شکل کامل، ماندگار و قابل استفاده برای همه هنرمندان باشد.
او مهمترین دغدغه هنرمندان صنایعدستی را فروش محصولات دانست و گفت: امروز چالش اصلی صنایعدستی، بازار فروش است و باید برای ایجاد بازار پایدار و دسترسی بهتر هنرمندان به مشتریان برنامهریزی شود.
زمانی کیاسری خاطرنشان کرد: خوشبختانه نگاه مردم به صنایعدستی تغییر کرده و این محصولات بیش از گذشته در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرند؛ موضوعی که در سالهای گذشته کمتر شاهد آن بودیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز هنرهای سنتی و صنایعدستی در کشور و جهان جایگاه ویژهای پیدا کردهاند و حتی بسیاری از طراحیهای مدرن نیز از هنرهای اصیل و فرهنگ بومی الهام میگیرند.
زمانی در پایان تأکید کرد: این ظرفیت، یک فرصت ارزشمند برای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه است و باید با حمایت از هنرمندان و ایجاد زیرساختهای مناسب، بهویژه بازارهای فروش، زمینه رونق تولید و عرضه صنایعدستی و ماندگاری این هنرها را فراهم کرد.
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