به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، در حکمی اسدالله ردائی را به‌عنوان سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عباس‌آباد منصوب کرد.

متن این حکم به شرح ذیل است:

نظر به تعهد، تجارب و توانمندی شما، به موجب این ابلاغ به‌عنوان سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عباس‌آباد منصوب می‌شوید.

شایسته است ضمن هماهنگی با فرمانداری شهرستان و سایر ادارات و همچنین معاونان، مدیران و دیگر بخش‌های اداری، اقدامات و پیگیری‌های جدی در خصوص امور مختلف حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و یگان حفاظت معمول نمایید.

امید است در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و متعاقب آن این اداره‌کل و نیز تقویت جایگاه آن مجموعه، گام‌های مؤثری بردارید.

توفیق جناب‌عالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

حسین ایزدی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران

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