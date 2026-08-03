بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، در حکمی اسدالله ردائی را بهعنوان سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان عباسآباد منصوب کرد.
متن این حکم به شرح ذیل است:
نظر به تعهد، تجارب و توانمندی شما، به موجب این ابلاغ بهعنوان سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان عباسآباد منصوب میشوید.
شایسته است ضمن هماهنگی با فرمانداری شهرستان و سایر ادارات و همچنین معاونان، مدیران و دیگر بخشهای اداری، اقدامات و پیگیریهای جدی در خصوص امور مختلف حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و یگان حفاظت معمول نمایید.
امید است در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و متعاقب آن این ادارهکل و نیز تقویت جایگاه آن مجموعه، گامهای مؤثری بردارید.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
حسین ایزدی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران
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