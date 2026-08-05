به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات بهسازی محور گردشگری روستای قلعهبالا در شهرستان شاهرود با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و تکمیل شاخصهای لازم برای ثبت جهانی این روستا آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با اشاره به اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری روستا اظهار کرد: در این مرحله، عملیات اجرایی شامل تکمیل آجرفرش معابر و بهسازی بخشهای مرتبط با مسیر گردشگری روستا در دستور کار قرار گرفته است.
او با بیان اینکه این اقدام در مسیر ارتقای شاخصهای گردشگری قلعهبالا انجام میشود، افزود: کمیل این طرح میتواند نقش مؤثری در ساماندهی محیط روستا، بهبود دسترسی گردشگران و آمادهسازی زیرساختهای لازم برای تحقق الزامات ثبت جهانی ایفا کند.
رضویان خاطرنشان کرد: ادامه روند بهسازی محور گردشگری قلعهبالا، از برنامههای اولویتدار شهرستان شاهرود در حوزه توسعه گردشگری روستایی است و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط دنبال میشود.
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