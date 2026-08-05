۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹

آغاز فاز دوم بهسازی محور گردشگری قلعه‌بالا

آغاز فاز دوم بهسازی محور گردشگری قلعه‌بالا

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از آغاز فاز دوم بهسازی محور گردشگری قلعه‌بالا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات بهسازی محور گردشگری روستای قلعه‌بالا در شهرستان شاهرود با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تکمیل شاخص‌های لازم برای ثبت جهانی این روستا آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستا اظهار کرد: در این مرحله، عملیات اجرایی شامل تکمیل آجرفرش معابر و بهسازی بخش‌های مرتبط با مسیر گردشگری روستا در دستور کار قرار گرفته است.

او با بیان اینکه این اقدام در مسیر ارتقای شاخص‌های گردشگری قلعه‌بالا انجام می‌شود، افزود: کمیل این طرح می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی محیط روستا، بهبود دسترسی گردشگران و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تحقق الزامات ثبت جهانی ایفا کند.

رضویان خاطرنشان کرد: ادامه روند بهسازی محور گردشگری قلعه‌بالا، از برنامه‌های اولویت‌دار شهرستان شاهرود در حوزه توسعه گردشگری روستایی است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دنبال می‌شود.

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کد خبر 1405051401139
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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