به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نسیبه همتی روز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: مجموع اعتبار عمرانی تخصیص یافته به این اداره کل در سال جاری، مبلغ ۹۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان بوده است که با تلاش و پیگیری مستمر، تاکنون بیش از ۵۰ درصد از این اعتبار جذب و هزینه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر برنامه زمان‌بندی جذب مابقی اعتبارات، خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که مابقی اعتبار تخصیص یافته تا یک ماه آینده، هم‌زمان با اتمام پروژه‌ها و فعالیت‌های اجرایی مرتبط، جذب و به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

او در ادامه با اشاره به گستردگی اقدامات انجام شده، افزود: تاکنون بیش از ۶۵ مورد قرارداد در حوزه‌های مختلف از جمله میراث‌فرهنگی، زیرساخت‌های گردشگری، معرفی جاذبه‌های گردشگری، آموزش صنایع‌دستی و سایر برنامه‌های مصوب، منعقد و عملیاتی شده است.

همتی با اشاره به رویکرد توسعه‌ای این اداره کل، تأکید کرد: این حجم از قراردادها و میزان جذب اعتبارات، نشان‌دهنده عزم جدی ما برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و تبدیل این اعتبارات به پروژه‌های ملموس و مؤثر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان اظهار کرد: با توجه به وسعت استان سمنان، تعدد بناها و محوطه‌های تاریخی نیازمند مرمت، تنوع جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، اعتبارات تخصیص‌یافته به این حوزه متناسب با حجم ظرفیت‌ها و نیازهای موجود نبوده و پاسخگوی همه مطالبات نیست از این‌رو، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از همه علاقه‌مندان، میراث‌دوستان، خیرین و مسئولیت‌پذیران اجتماعی دعوت می‌کند تا با مشارکت در مرمت و احیای بناهای تاریخی، حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی، در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده سهیم باشند.

او تصریح کرد: بر اساس بند «د» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ماده ۳ آیین‌نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافته‌ای تاریخی-فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، تاریخی، فرهنگی و با ارزش، اشخاص حقیقی و حقوقی و تمامی مؤدیان مالیاتی می‌توانند در راستای احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی اقدام و هزینه‌های مربوطه را با تأیید وزارت میراث فرهنگی به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محاسبه شود.



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