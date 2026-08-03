به گزارش میراث آریا، محمد طاهریان روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به روند رو به رشد توسعه زیرساختهای گردشگری در استان سمنان صدور پروانه بهرهبرداری از دفتر خدمات مسافرتی بهین کامیار واقع در بلوار حکیم الهی سمنان صادر شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با تأکید بر نقش دفاتر خدمات مسافرتی در تسهیل فرآیند گردشگری افزود: این واحد که با مدیریت علیرضا عرفانی فعالیت خود را آغاز کرده، گامی دیگر در جهت تخصصیتر شدن خدمات گردشگری در استان سمنان محسوب میشود.
او بیان کرد: با ورود این واحد جدید به چرخه فعالیت، تعداد کل دفاتر خدمات مسافرتی در شهرستان سمنان به ۱۲ واحد و تعداد کل این دفاتر در سطح استان سمنان به ۳۵ واحد افزایش یافت.
طاهریان خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای جدید، نشاندهنده پویایی بخش خدمات سفر و تلاش دولت برای ایجاد بسترهای مناسب جهت استقبال از گردشگران در استان سمنان است.
او در پایان افزود: افزایش تعداد واحدهای مجاز و تخصصی در حوزه خدمات مسافرتی، نه تنها باعث افزایش رقابت سالم و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران داخلی و خارجی میشود، بلکه مستقیماً بر بهبود شاخصهای گردشگری و توسعه اقتصاد منطقه تأثیرگذار خواهد بود.
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