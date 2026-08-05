بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مجتبی اکبرپور روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق سیاستهای کلان وزارت میراثفرهنگی مبنی بر ترویج و توسعه صنایعدستی و تبدیل ظرفیتهای بالقوه این حوزه به فرصتهای شغلی پایدار و زودبازده، دوره تخصصی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در دامغان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان ضمن تأکید بر اهمیت صنایعدستی بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این دوره آموزشی با همکاری جهاد دانشگاهی استان سمنان برگزار شد تا با بهرهگیری از استانداردهای آموزشی علمی، گامی عملی در جهت حرفهای سازی این صنعت در شهرستان برداشته شود.
او افزود: در این دوره آموزشی، ۱۰ نفر از علاقهمندان و هنرجویان حوزه صنایعدستی حضور داشتند که زیر نظر مدرس برجسته این حوزه، آقای شاکری، با تکنیکهای نوین، ابزار شناسی و استانداردهای بازار کار در رشته گوهرتراشی آشنا شدند.
اکبرپور با تأکید بر اینکه برگزاری چنین دورههایی نقش مؤثری در ایجاد زنجیره ارزش صنایعدستی دارد، بیان کرد: سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی ظرفیتی نهفته در دل کویر و پهنه جغرافیایی استان سمنان است و آموزش گوهرتراشی میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، مسیر صادرات و عرضه محصولات دستساز را نیز هموار سازد.
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