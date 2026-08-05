۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۸

نظارت ویژه‌ بر واحدهای پذیرایی بین‌راهی شهرستان سرخه با هدف ارتقای خدمات به زائران

نظارت ویژه‌ بر واحدهای پذیرایی بین‌راهی شهرستان سرخه با هدف ارتقای خدمات به زائران

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه از انجام بازدیدهای نظارتی ویژه از واحدهای پذیرایی بین‌راهی این شهرستان با هدف اطمینان از آمادگی کامل برای میزبانی از زائران و مسافران هم‌زمان با ایام اربعین حسینی و پایان ماه صفر خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن عربی روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان سرخه در ایام اربعین و شهادت حضرت رسول‌الله (ص) و شهادت امام رضا (ع)، نظارت ویژه‌بر واحدهای پذیرایی بین‌راهی شهرستان سرخه با همراهی کارشناسان و ناظران تأسیسات گردشگری اداره‌کل استان سمنان و با هدف فراهم آوردن زمینه سفری ایمن و خدمات‌رسانی شایسته به زائران و گردشگران عبوری در حال انجام است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه با تأکید بر اینکه رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، نرخ‌نامه‌های مصوب و دستورالعمل‌های ابلاغی از مهم‌ترین محورهای این نظارت‌ها است، تصریح کرد: در این بازدیدها، نحوه ارائه خدمات، میزان آمادگی واحدهای خدماتی و چگونگی رعایت ضوابط و مقررات توسط تأسیسات گردشگری شهرستان به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او خاطرنشان کرد: این بازدیدهای نظارتی صرفاً محدود به یک بازه زمانی خاص نبوده و با هدف تداوم کیفیت مطلوب خدمات‌رسانی تا پایان شهریورماه و اتمام موج سفرهای زائران و مسافران با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051401078
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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