بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسن عربی روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان سرخه در ایام اربعین و شهادت حضرت رسولالله (ص) و شهادت امام رضا (ع)، نظارت ویژهبر واحدهای پذیرایی بینراهی شهرستان سرخه با همراهی کارشناسان و ناظران تأسیسات گردشگری ادارهکل استان سمنان و با هدف فراهم آوردن زمینه سفری ایمن و خدماترسانی شایسته به زائران و گردشگران عبوری در حال انجام است.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه با تأکید بر اینکه رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، نرخنامههای مصوب و دستورالعملهای ابلاغی از مهمترین محورهای این نظارتها است، تصریح کرد: در این بازدیدها، نحوه ارائه خدمات، میزان آمادگی واحدهای خدماتی و چگونگی رعایت ضوابط و مقررات توسط تأسیسات گردشگری شهرستان بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار میگیرد.
او خاطرنشان کرد: این بازدیدهای نظارتی صرفاً محدود به یک بازه زمانی خاص نبوده و با هدف تداوم کیفیت مطلوب خدماترسانی تا پایان شهریورماه و اتمام موج سفرهای زائران و مسافران با جدیت ادامه خواهد داشت.
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