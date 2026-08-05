به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا بردبار با اشاره به اینکه توسعه گردشگری بدون مشارکت موثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، حمایت از سرمایه‌گذاران را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار داده و تلاش می‌کند با تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع سرمایه‌گذاری، زمینه حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری کرمان افزود: تسهیل در صدور مجوزهای تاسیسات گردشگری، ارائه مشاوره‌های تخصصی، همراهی سرمایه‌گذاران از مرحله صدور موافقت اصولی تا بهره‌برداری و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل برای استفاده از تسهیلات، از مهم‌ترین اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

او با تاکید بر ظرفیت ارزشمند بناها و ابنیه تاریخی استان برای جذب سرمایه‌گذاری بیان کرد: کرمان با برخورداری از مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار تاریخی و بناهای ارزشمند، بستر مناسبی برای احیا و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها با مشارکت بخش خصوصی دارد و واگذاری بهره‌برداری از بناهای تاریخی در چارچوب ضوابط قانونی، ضمن حفاظت از میراث‌فرهنگی، به ایجاد کاربری‌های گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران کمک می‌کند.

بردبار تصریح کرد: احیا بناهای تاریخی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، علاوه بر صیانت از هویت تاریخی استان، موجب شکل‌گیری اقامتگاه‌ها، هتل‌های سنتی، مراکز پذیرایی و فضاهای فرهنگی جدید شده و نقش موثری در رونق اقتصاد محلی ایفا می‌کند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری کرمان با اشاره به آثار اقتصادی توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش، یکی از اشتغال‌زاترین حوزه‌های اقتصادی است و توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های مختلف، به توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد جوامع محلی، جلوگیری از مهاجرت و توزیع متوازن ثروت در سطح استان منجر خواهد شد.

او در ادامه افزود: کرمان به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی، فرهنگی و بیابانی، از مقصدهای مستعد سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با رویکردی حمایتی، آمادگی دارد زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در پروژه‌های گردشگری بیش از پیش فراهم کند.

بردبار در پایان تاکید کرد: تحقق جهش گردشگری در کرمان نیازمند هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، نظام بانکی و سایر دستگاه‌های اجرایی است و هر اندازه این تعامل تقویت شود، شاهد توسعه زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات، جذب گردشگران بیشتر و رونق پایدار اقتصاد گردشگری استان خواهیم بود.

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