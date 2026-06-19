به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه جمعی از مسئولان و مدیران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه از موزه آب یزد بازدید کردند.

انوشیروان محسنی‌بندپی در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه یزد در حوزه میراث‌فرهنگی و دانش بومی مدیریت آب، موزه آب را یکی از ظرفیت‌های شاخص گردشگری فرهنگی کشور دانست و بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر این میراث ارزشمند به گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد.

مسئولان حاضر نیز با اشاره به اهمیت حفاظت و معرفی میراث مرتبط با قنوات و نظام‌های سنتی آبرسانی، نقش موزه آب یزد را در تبیین فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مردم این منطقه حائز اهمیت دانستند.

موزه آب یزد که در یکی از بناهای تاریخی شاخص شهر یزد استقرار یافته، با نمایش اسناد، ابزارها و تجهیزات سنتی مرتبط با تأمین و توزیع آب، از جمله جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری مهم این استان به شمار می‌رود و سالانه میزبان گردشگران و علاقه‌مندان بسیاری از داخل و خارج کشور است.

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