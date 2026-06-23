به گزارش خبرنگار میراث آریا ، مجید سلیمی امروز سه‌شنبه۲ تیرماه ۱۴۰۵ در مراسم تجلیل از هنرمندان صنایع‌دستی در خصوص دستاوردهای سال گذشته و برنامه‌های آتی گفت: شهرستان کازرون در سال گذشته یکی از پیشگامان جذب حمایت‌ها در قالب تبصره ۱۵ صنایع‌دستی بود و تعداد زیادی از حصیربافان منطقه خشت توانستند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

معاون صنایع دستی استان فارس افزود: در سال جاری، اولویت ما گسترش این حمایت‌ها به سایر رشته‌های اصیل است. رشته‌هایی نظیر سفال و سرامیک، نمدمالی، صنایع چوبی و چرم‌دوزی دست‌بافت، در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت تا تمامی فعالین صنایع‌دستی بتوانند در شرایط سخت تولیدی فعلی، وضعیت موجود خود را حفظ کرده و مسیر تولید را ادامه دهند.

همچنین در این مراسم، فرماندار کازرون با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این شهرستان، بر تنوع اقلیمی، طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری و تاریخی کازرون تأکید کرد.

زین العابدین نیک مرام، با اشاره به پیوند عمیق میان تاریخ و هنر، خواستار توجه ویژه مسئولان به توسعه هر سه حوزه گردشگری، طبیعت و صنایع‌دستی شد تا این ظرفیت‌ها در مسیر پیشرفت منطقه به شکل مناسبی به بهره‌برداری برسند.

این مراسم با تجلیل از فعالان برجسته صنایع‌دستی شهرستان و اعطای لوح تقدیر و هدایای یادبود به آنان به پایان رسید.

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