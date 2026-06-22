به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی امروز یکم تیرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری شیراز گفت: یکی از عوامل اصلی تضعیف یا فراموشی میراث ناملموس فرهنگی، نبود خلاقیت در شیوههای برگزاری و بازنمایی آیینها و سنتهای کهن است. بسیاری از آیینهایی که به صورت شفاهی یا آیینی از گذشتگان به ما رسیدهاند، به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر با نسل جدید، در معرض فراموشی قرار گرفتهاند.
معاون صنایعدستی استان فارس افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس برای صیانت از این سرمایههای ارزشمند، فصل تازهای از رویدادهای فرهنگی و آیینی را آغاز کرده است که نخستین گام آن به بازخوانی واقعه عاشورا و رخدادهای پیرامون آن اختصاص دارد.
او با اشاره به پیشینه هنر پردهخوانی تصریح کرد: در این شیوه، نقاش قهوهخانهای روایتهای مذهبی و حماسی را بر پرده نقش میزد و نقال با اتکا به این تصاویر، داستان و مفهوم اثر را برای مخاطبان بازگو میکرد.
سلیمی ادامه داد: نقاشی قهوهخانهای از جمله رشتههای صنایعدستی در معرض فراموشی است و امروز تنها شمار اندکی از هنرمندان در این حوزه فعالیت دارند. از همین رو تصمیم گرفته شد با بهرهگیری از ابزارهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، این میراث در قالبی تازه بازآفرینی شود.
معاون صنایعدستی استان فارس تأکید کرد: رویداد پردهنو با محوریت نقاشی قهوهخانهای برگزار میشود، اما شرکتکنندگان باید آثار خود را با استفاده از هوش مصنوعی خلق کنند. هدف از این رویکرد، علاوه بر تقویت مهارت کار با فناوریهای جدید، ارائه شیوهای نو برای روایت عاشورا و دیگر آیینهای فرهنگی است.
او با بیان اینکه قالب این رویداد بهصورت کاملاً باز طراحی شده است، گفت: خلاقیت و نوآوری سهم قابل توجهی در داوری آثار خواهد داشت و شرکتکنندگان میتوانند فراتر از قالبهای سنتی حرکت کنند.
سلیمی افزود: ممکن است برخی آثار در قالب انیمیشن یا دیگر فرمهای دیجیتال ارائه شوند، اما آنچه اهمیت دارد، حفظ روح، هویت و اصالت نقاشی قهوهخانهای در اثر است.
معاون صنایعدستی استان فارس با اشاره به ضرورت تحول در شیوه ارائه هنرهای سنتی بیان کرد: اگر این هنرها صرفاً در قالبهای سنتی باقی بمانند و با شرایط جدید تطبیق پیدا نکنند، به تدریج به فراموشی سپرده خواهند شد؛ حال آنکه بسیاری از هنرها و صنایعدستی برای بقا، ناگزیر از تحول در فرم و شیوه ارائه هستند.
او همچنین تأکید کرد: هدف این رویداد صرفاً پرداختن به سوگواری نیست، بلکه عاشورا ظرفیتهای گستردهای برای روایت مفاهیم انسانی و فرهنگی دارد. در این رویداد، مفاهیمی همچون کرامت انسان در لحظههای بحران، وفاداری به حقیقت، آزادی در انتخاب آگاهانه، پایبندی به ارزشها، امید و ماندگاری پیام انسانیت به عنوان محورهای اصلی روایتها مورد توجه قرار گرفتهاند.
سلیمی افزود: این مفاهیم با مسائل امروز جامعه نیز پیوندی عمیق دارند و میتوانند در قالبی نو، برای نسل جدید بازخوانی و بازتعریف شوند.
معاون صنایعدستی استان فارس در ادامه با اشاره به روند اجرایی این برنامه گفت: فراخوان رسمی رویداد از اول تیرماه منتشر شده و علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق کانال «پردهنو» در پیامرسان بله اقدام کنند.
او خاطرنشان کرد: آثار برگزیده پس از داوری انتخاب میشوند و سه اثر برتر در مراسم اربعین حسینی، توسط نقالان و در قالب اجرای پردهخوانی برای مخاطبان ارائه خواهد شد.
زینب ذوالفقاری دبیر علمی رویداد خلق آثار دیجیتال پردهنو؛ روایت سنت در زبان آینده با استفاده از هوش مصنوعی نیز در این نشست گفت: هدف ما این است که پدیدههای کهن از دل دنیای مدرن عبور کنند و در قالبی جدید بازتولید شوند.
ذوالفقاری افزود: مجموعه رویدادهایی که طراحی شدهاند، تلاش دارند آیینهای کهن ایرانی را با استفاده از فناوریهای نوین بازروایت کنند تا نسل جدید با این میراث آشنا شود.
دبیر این رویداد ادامه داد: این سلسله رویدادها با عاشورا آغاز میشود و در ادامه به موضوعاتی همچون آرش کمانگیر، مهرگان و دیگر آیینهای ایرانی خواهد پرداخت.
او با اشاره به محورهای محتوایی رویداد گفت: مفاهیمی مانند کرامت انسان در بحران، وفاداری به حقیقت، آزادی در انتخاب آگاهانه و امید از جمله موضوعاتی هستند که با نیازها و مسائل امروز جامعه همخوانی دارند و تلاش شده است از دل روایتهای کهن بازخوانی شوند.
در ادامه این نشست، محمدامین نجفی دبیر اجرایی رویداد خلق آثار دیجیتال پردهنو؛ روایت سنت در زبان آینده با استفاده از هوش مصنوعی نیز از تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از استادان دانشگاه شیراز، متخصصان هوش مصنوعی و صاحبنظران حوزه نقالی و روایتگری خبر داد و گفت: این گروه در فرآیند داوری و ارزیابی آثار مشارکت خواهند داشت.
او افزود: مهلت ارسال آثار از سوم تیرماه آغاز میشود و تا سوم مرداد ادامه دارد. مراسم اختتامیه و معرفی آثار برگزیده نیز همزمان با اربعین حسینی، ۱۳ مردادماه برگزار خواهد شد.
نجفی همچنین بیان کرد: یکی از اهداف این رویداد، تولید محتوای غنی در حوزه فرهنگ، هنر، مذهب و تاریخ ایران برای بهرهگیری در سامانههای هوش مصنوعی است تا در آینده اطلاعات دقیقتر و کاملتری درباره فرهنگ ایرانی در این بسترها در دسترس قرار گیرد.
در پایان این نشست از پوستر فراخوان خلق آثار دیجیتال پردهنو؛ روایت سنت در زبان آینده با استفاده از هوش مصنوعی رونمایی شد.
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