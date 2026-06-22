۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۰

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس خبرداد:

شیراز میزبان رویداد بین‌المللی گردشگری ادبی از قونیه تا شیراز خواهد بود

شیراز میزبان رویداد بین‌المللی گردشگری ادبی از قونیه تا شیراز خواهد بود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، از برگزاری رویداد بین‌المللی گردشگری ادبی با عنوان از شور عرفان تا راز غزل؛ از قونیه تا شیراز در مرکز فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد فرهنگی-گردشگری از ۸ تا ۲۰ مهرماه در شیراز، مهد فرهنگ و تمدن، برگزار خواهد شد که این برنامه توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و با همکاری اداره کل توسعه گردشگری داخلی معاونت گردشگریسازماندهی شده است، با هدف بررسی و تبیین پیوندهای عمیق ادبی و عرفانی میان دو قطب بزرگ ادبیات جهان، یعنی قونیه و شیراز، طراحی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در تشریح اهمیت این بازه زمانی تأکید کرد: برگزاری این رویداد از روز بزرگداشت مولانا (۸ مهر) آغاز شده و تا روز بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی (۲۰ مهر) ادامه می‌یابد. این بازه زمانی، فرصتی استثنایی برای توسعه گردشگری ادبی و جذب علاقمندان به فرهنگ و هنر در سطح بین‌المللی است تا پیوند میان عرفان مولانا و غزل حافظ را در کالبد شهر شیراز تجربه کنند.

مریدی تاکید کرد: دبیرخانه این رویداد بین‌المللی در دفتر سازمان متخصصین و مدیران ایران (نمایندگی استان فارس) مستقر شده و آماده هماهنگی‌های لازم برای شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان است.

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کد خبر 1405040100014
بهپور کریمیان
دبیر محمد آوخ

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