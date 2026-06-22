به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد فرهنگی-گردشگری از ۸ تا ۲۰ مهرماه در شیراز، مهد فرهنگ و تمدن، برگزار خواهد شد که این برنامه توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و با همکاری اداره کل توسعه گردشگری داخلی معاونت گردشگریسازماندهی شده است، با هدف بررسی و تبیین پیوندهای عمیق ادبی و عرفانی میان دو قطب بزرگ ادبیات جهان، یعنی قونیه و شیراز، طراحی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در تشریح اهمیت این بازه زمانی تأکید کرد: برگزاری این رویداد از روز بزرگداشت مولانا (۸ مهر) آغاز شده و تا روز بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی (۲۰ مهر) ادامه می‌یابد. این بازه زمانی، فرصتی استثنایی برای توسعه گردشگری ادبی و جذب علاقمندان به فرهنگ و هنر در سطح بین‌المللی است تا پیوند میان عرفان مولانا و غزل حافظ را در کالبد شهر شیراز تجربه کنند.

مریدی تاکید کرد: دبیرخانه این رویداد بین‌المللی در دفتر سازمان متخصصین و مدیران ایران (نمایندگی استان فارس) مستقر شده و آماده هماهنگی‌های لازم برای شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان است.

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