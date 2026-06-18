به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به تغییر رویه یونسکو در ثبت آثار جهانی گفت: دیگر رویکرد، ثبت تکبناها نیست؛ بلکه پروندههای جامع و محورمحور جایگزین شدهاند بهعنوان نمونه، پروندههایی همچون کاروانسراهای ایرانی،باغهای ایرانی و منظر ساسانی با تجمیع چند نقطه شاخص، امکان ثبت جهانی را تسهیل کردهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: در حال حاضر پرونده محور زندیه با همکاری دانشگاه هنر و دانشگاه شیراز در دست مطالعه است و امیدواریم با تکمیل مستندات علمی، این محور تاریخی که شامل ارگ، بازار و بافت پیرامون حرم مطهر شاهچراغ (ع) است به ثبت جهانی برسد.
مریدی تصریح کرد: برای ثبت جهانی، صرفِ قدمت یا زیبایی کافی نیست؛ بلکه باید دادههای علمی معتبر در نمایههای بینالمللی نظیر اسکوپوس ارائه شود. به همین دلیل، پایگاههای پژوهشی ما موظف به تولید مقاله و برگزاری همایشهای تخصصی شدهاند.
او در خصوص نگرانیهای فرونشست در تخت جمشید و نقش رستم گفت: نشست زمین اجتنابناپذیر است، به ویژه اگر برداشت بیرویه آب ادامه یابد. ما تفاهمنامهای با آب منطقهای فارس منعقد کردهایم و عملیات مطالعاتی و اجرایی در این حوزه آغاز شده است. همچنین برای مقابله با گلسنگها در پاسارگاد، مرمتگران استان موفق شدند مواد مورد نیاز را بومیسازی کرده و تزریق آن را آغاز کنند. در تخت جمشید نیز ۸ پروژه مرمتی با اعتبار نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و عملیات روسازی محوطه نیز ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پاسخ به دغدغه خبرنگار شهرستان اقلید درباره قدمگاه منسوب به امام رضا (ع) و همچنین منطقه گردشگری تنگ براق، گفت: متأسفانه بسیاری از این ظرفیتها فاقد کد شناسایی هستند و همین مسئله مانع از تخصیص اعتبار میشود.
مریدی ادامه داد: با وجود تخصیص ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفتی برای موزه اقلید، به دلیل نداشتن کد، امکان هزینهکرد وجود ندارد. قول میدهیم با پیگیری نماینده مجلس شورای اسلامی و فرماندار، هرچه سریعتر نسبت به ایجاد کد و ساماندهی تنگ براق اقدام کنیم.
او در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت هتل آسمان شیراز گفت: در حال حاضر میراث فرهنگی بازدارنده این هتل نیست و مسئولیت ایمنی آن بر عهده سازمان نظام مهندسی و شهرداری است. اما من به سازنده محترم گفتم که با وجود احتمال ثبت جهانی محور زندیه، این هتل ممکن است خللی در پرونده ایجاد کند. از ایشان خواستهام اگر یونسکو چنین تشخیص داد، ضمانت تخریب را بپذیرند؛ هرچند که مجوز قانونی برای بهرهبرداری دارند.
خبرنگار شهرستان لارستان نیز با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرسازی اسلامی در لارستان و خانههای تاریخی همچون خانه محمودی، خواستار توجه ویژه به این منطقه شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پاسخ، با اشاره به ظرفیتهای شهرستانهای جنوبی فارس گفت: ما کریدور ۷ ایستگاههای گردشگری را تعریف کردیم که از فسا، داراب آتشکده آذرفر و محل هبوط انسان نخستین در باور زرتشتیان، خنج و لارستان میگذرد. این مسیر میتواند سیل عظیمی از گردشگران جهان را جذب کند. همچنین در لارستان، با وجود اینکه مشکل کدایجاد نداریم، طرحهای توسعهای برای خانههای تاریخی مانند خانه محمودی در دست اجراست.
مریدی درباره مشکلات فروش صنایع دستی گفت: ما در حال راه اندازی نرم افزاری برای فروش آثار صنایع دستی هستیم که امکان مشاهده سهبعدی و احساس اثر را برای مشتری فراهم میکند. همچنین چهار نمایشگاه تخصصی در استان برگزار خواهیم کرد: منبت در آباده، گلیم در فیروزآباد، خاتم در شیراز و چوب در آباده. امیدواریم این نمایشگاهها که تا مهرماه برگزار میشوند، به رونق فروش کمک کنند.
او با تأکید بر اهمیت آموزش مرمت گفت: ما ۳هزار و ۳۳۰ اثر ثبت ملی و بیش از ۱۵ هزار اثر ارزشمند در فارس داریم که نزدیک به ۴۰ درصد کل ثبت ملی کشور را شامل میشود. برای مرمت این آثار، به نیروی انسانی ماهر نیاز داریم. به همین دلیل مدرسه رایگان مرمت استاد- شاگردی در شیراز و مرکز آموزش صنایع دستی فعال شده و از دانشآموزان و دانشجویان دعوت میکنیم در این دورهها شرکت کنند. همچنین گروههای جهادی دانشجویی در ایزدخواست مستقر شدهاند و زیر نظر اساتید دانشگاه، مرمت این کاروانسرای ثبت جهانی را انجام میدهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به راهاندازی پایگاه مخزن دانش بومی گفت: گذشتگان ما با قناتها و روشهای سنتی، آب را در کویر سوزان کرمان مدیریت میکردند، اما ما امروزه با بیتوجهی به این دانشها، با بحران آب و فرونشست مواجه هستیم. از خبرنگاران میخواهم با ثبت تجربیات پدربزرگان و مادربزرگان، این دانشهای بومی را احیا کنند. طرحی با عنوان «ابداعات محلی، تأثیرات جهانی» آماده اجرا است و امیدواریم با مشارکت رسانهها، این میراث ارزشمند را برای آینده حفظ کنیم.
مریدی با اشاره به راهاندازی سامانه پایش تصویری برای حفاظت از آثار تاریخی گفت: ما یک مرکز پایش الکترونیک در اداره کل میراث فرهنگی فارس راهاندازی کردهایم که تمام آثار باستانی استان را به صورت مانیتورینگ تصویری پایش میکند. همچنین سامانه ۳۱۳۱ (مخصوص استان فارس) فعال شده است. از همه مردم و خبرنگاران تقاضا دارم اگر هرگونه تخریب، حفاری غیرمجاز یا یادگارنویسی روی آثار تاریخی مشاهده کردند، با این سامانه تماس بگیرند تا تیمهای ما در ۲۴ ساعت شبانهروز وارد عمل شوند.
او از تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست با اطلاعرسانی دقیق، به پاسداشت هویت ملی و تاریخی ایران کمک کنند.
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