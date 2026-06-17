به گزارش خبرنگار میراث آریا ، وحید پور زرقان امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: این مراسم از برجستهترین سنتهای عزاداری در استان فارس به شمار میآید و دارای پیشینه چند صد ساله است که ریشههای آن به دوران صفویه بازمیگردد. آیین خیمههای حسینی زرقان به دلیل ویژگیهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی منحصربهفرد، در سال ۱۳۹۱ با شماره ۶۵۷ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.
مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرقان با اشاره به نحوه برگزاری مراسم گفت: در این آیین، خیمههای سنتی در نقاط مختلف شهر برپا میشود و شهروندان با حضور در این فضاهای معنوی، ضمن پاسداشت فرهنگ عاشورا، یاد و خاطره حماسه کربلا را گرامی میدارند. مشارکت فعال نسلهای مختلف در برپایی این سنت، نقش مؤثری در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و مذهبی به نسلهای آینده دارد.
او تاکید کرد:کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، آیین برافراشتن خیمههای حسینی در زرقان را نمونهای شاخص از میراث ناملموس ایران میدانند که علاوه بر ابعاد مذهبی، بازتابدهنده هویت تاریخی، همبستگی اجتماعی و سرمایه فرهنگی مردم منطقه است و هرساله در آستانه ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار میشود.
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