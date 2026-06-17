فرهیختگان شعر و ادب پارسی در ارگ کریمخانی گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، صدیقه اوجی امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت شعر و ادب فارسی در شکلگیری هویت فرهنگی ایرانیان گفت: برگزاری برنامههای فرهنگیهنری در فضای تاریخی ارگ کریمخانی، فرصتی مغتنم برای پیوند میان میراث ماندگار گذشته و ظرفیتهای فرهنگی امروز است؛ پیوندی که میتواند نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی و آشنایی نسل جوان با گنجینههای ادبی کشور ایفا کند.
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه افزود: مراسم فرهیختگان شعر و ادب پارسی امروز با حضور جمعی از اهالی فرهنگ، ادب و هنر در مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه برگزار شد و مورد استقبال علاقهمندان قرار گرفت.
به گفته او، حضور چهرههای فرهنگی و مسئولان در این آیین، نشاندهنده جایگاه رفیع شعر فارسی در میان اقشار مختلف جامعه است.
اوجی با قدردانی از حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: همراهی مسئولان فرهنگی و دلسوزان هنر، انگیزهای مضاعف برای تداوم برگزاری برنامههای فاخر در بناهای تاریخی استان فارس به شمار میرود. ارگ کریمخانی، به عنوان یکی از شاخصترین یادگارهای دوره زندیه، ظرفیت بالایی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و ادبی دارد.
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه در تلاش است تا با برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی، ادبی و هنری، علاوه بر معرفی بهتر این مجموعه تاریخی، زمینه حضور پررنگتر جامعه فرهنگی در چنین فضاهایی را فراهم کند.
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