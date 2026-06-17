برگزاری نمایشگاه عکس محرم در زرقان

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، وحید پورزرقان ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم دینی و ارزشی افزود: نمایشگاه «مُجرم» مجموعهای از آثار تصویری سید امیرعلی ملکی حسینی است که تلاش دارد روایتگر لحظههایی از عشق، حماسه، اندوه و ایثار در آیینهای محرم باشد.مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان زرقان ادامه داد: این آثار صرفاً عکس نیستند، بلکه هر قاب، بخشی از تاریخ زنده ارادت مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به تصویر میکشد.
پورزرقان با بیان اینکه هنر آیینی میتواند پلی میان نسل امروز و مفاهیم عمیق عاشورایی ایجاد کند، تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان زرقان و همچنین حمایت از هنرمندان متعهد در حوزه هنرهای دینی است.
او ادامه داد: نمایشگاه عکس «مُجرم» امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در زرقان افتتاح خواهد شد و علاقهمندان میتوانند از آثار این مجموعه بازدید کنند. وی افزود: امیدواریم این نمایشگاه بتواند بخشی از شور، شعور و زیباییهای نهفته در آیینهای محرم را به زبان تصویر برای مخاطبان بازگو کند.
پورزرقان در پایان با دعوت از مردم، هنرمندان و دوستداران اهلبیت(ع) برای حضور در این رویداد فرهنگی گفت: محرم فقط یک مناسبت سوگواری نیست، بلکه مدرسهای برای معرفت، آزادگی و پاسداشت حقیقت است و هنر بهترین زبان برای روایت این پیام ماندگار به شمار میرود.
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