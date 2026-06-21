رویداد چشمه حکمت در حافظیه شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاشم شایق امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه رویداد چشمه حکمت با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه‌های نمایشی در برنامه‌های فرهنگی، گفت: چشمه حکمت تنها یک عنوان نیست، بلکه چتری است بر سر تمامی فعالیت‌های پژوهشی مجموعه تا پیوندی ساختاریافته میان اندیشه فرهیختگان و ساحت معرفتی لسان‌الغیب ایجاد کند.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آتی این مجموعه، تصریح کرد: این سلسله نشست‌ها تحت عنوان بیستم‌های طلایی تا ۲۰ مهرماه تداوم یافته و پس از آن نیز به صورت منظم ادامه خواهد داشت.

شایق هدف از این اقدام را تبدیل حافظیه به پایگاهی برای طرح و بررسی مباحث تخصصی و برگزاری نشست های علمی، ادبی و فرهنگی در سطح ملی دانست تا لایه‌های پنهان غزلیات و معماری پر رمز و راز این مکان تاریخی، توسط اساتید برجسته بازخوانی و بازشناسی شود.

او ادامه داد: در نخستین حلقه از این زنجیره معرفتی، دو تن از اساتید برجسته و نام آشنا از جمله حسین علیان با موضوع پیام حافظ برای انسان عصر جدید و استاد منصور پایمرد با موضوع حافظ و تاب آوری در زمانه بحران در این رویداد سخنرانی کردند.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تارخی حافظیه با دعوت از تمامی حافظ‌شناسان و فرهیختگان، حافظیه را خانه همه دانست و ابراز امیدواری کرد که با چراغ دانش اساتید، این مسیر به افق‌های ملی و بلندمرتبه راه یابد.

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