۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۶

رونق گردشگری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی در چهارمحال و بختیاری است

رونق گردشگری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی در چهارمحال و بختیاری است

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: رونق گردشگری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی در این استان به‌شمار می‌رود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی  اموز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵. با اعلام این خبر گفت: در این راستا برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه فعالان حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: به‌همین منظور هماهنگی‌هایی با کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته و واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان انجام شده و برگزاری این دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گرفته است.

قاسمی تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری به یک کمپین قوی تبلیغاتی نیاز دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042101374
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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