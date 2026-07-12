بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی اموز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵. با اعلام این خبر گفت: در این راستا برگزاری دورههای آموزشی ویژه فعالان حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: بههمین منظور هماهنگیهایی با کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته و واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان انجام شده و برگزاری این دورههای آموزشی کوتاهمدت در دستور کار قرار گرفته است.
قاسمی تصریح کرد: معرفی ظرفیتهای گردشگری چهارمحال و بختیاری به یک کمپین قوی تبلیغاتی نیاز دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
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