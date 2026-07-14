به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی کشاورز امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این نشست ادبی که در سالن آمفی‌تئاتر مرکز فرهنگی-هنری سعدی برگزار شد، با حضور از اساتید، پژوهشگران و مشتاقان ادبیات کلاسیک ایران، به واکاوی‌اندیشه‌های مصلح‌الدین سعدی پرداخت.

سرپرست مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدیه افزود: در این برنامه تلاش شد تا با رویکردی تحلیلی به حکایات برگزیده بوستان و گلستان، نقش احسان در بهبود روابط انسانی تبیین شود ما معتقدیم بازگشت به این مفاهیم اخلاقی در فضای جاری جامعه، ضرورتی برای تقویت اخلاق و انسجام اجتماعی است.

کشاورز بیان کرد: در این محفل علمی، فرزانه فهندژ سعدی و مرتضی نامدار به عنوان سخنرانان اصلی حضور یافتند. این اساتید با قرائت و تفسیر ظرایف اخلاقی متون سعدی، پندهای کاربردی او را برای زندگی معاصر تحلیل کرده و بر لزوم به‌کارگیری این الگوهای رفتاری در زندگی روزمره تأکید کردند.

او با بیان اینکه این رویداد، با استقبال گسترده علاقه‌مندان روبه‌رو شد. اظهار کرد: در راستای تسهیل حضور خانواده‌ها و بازدیدکنندگان، ورودی آرامگاه سعدی در زمان برگزاری این نشست به صورت رایگان در نظر گرفته شده بود.

سرپرست مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدیه در پایان از همکاری مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی پارس، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مؤسسه فرهنگی هنری انسان پویا و حمایت نهادهای متولی فرهنگ و هنر استان فارس در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

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