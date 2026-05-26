به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی امروز سه‌شنبه 5 خرداد 1405 در این دیدار با ترسیم افق‌های نوین این نهاد، بر چهار رکن روایتگری، هوشمندسازی، برندسازی و توسعه فرهنگ گردشگری تأکید کرد و همراهی مردم را کلید اصلی موفقیت در این مسیر دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به تحولات اخیر در اداره‌کل، از جمله پایگاه مخزن دانش بومی و بازی‌های تعاملی، افزود: ما نیازمند تحول در نحوه معرفی آثارمان هستیم هوشمندسازی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است تا بتوانیم میراث‌مان را با ابزارهای نوین برندسازی کرده و به جهانیان معرفی کنیم. در این میان، روایتگری هنری است که خشت و گل را در ذهن گردشگر زنده می‌کند.

مریدی با ابراز نگرانی از پدیده وندالیسم (تخریب آثار تاریخی توسط افراد)، بر ضرورت ارتقای فرهنگ گردشگری تأکید کرد: حفاظت از هزاران اثر تاریخی در پهنه وسیع فارس، تنها با اتکا به نیروهای یگان حفاظت ممکن نیست. ما نیازمندسرمایه اجتماعی هستیم. مردم باید میراث‌فرهنگی را متعلق به خود بدانند تا با همراهی آن‌ها، ریشه رفتارهای تخریبی خشکیده شود و این مهم با همراهی رسانه ممکن است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: برنامه جدی ما، حرکت از صنایع‌دستی معیشتی به سمت تجاری‌سازی و صادرات است. هنرهای منحصربه‌فرد فارس مثل بوریابافی، خاتم و دست‌بافته‌ها باید با بسته‌بندی و بازاریابی درست، بازارهای جهانی را فتح کنند مرمت آثار نیز با نگاهی به بهره‌وری گردشگری، با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و کارشناسان اداره‌کل، نقش رسانه‌ها را در تحقق این اهداف حیاتی دانست و گفت: تمام اتفاقات مثبت از جمله افتتاح ادارات شهرستانی و رویدادهای ملی، مرهون تلاش بدنه سخت‌کوش اداره‌کل است که باید مورد حمایت معنوی قرار گیرند ما روی کمک رسانه‌ها حساب ویژه‌ای کرده‌ایم تا هم به عنوان مشوق گردشگری و هم به عنوان دیده‌بان، ما را در مسیر اصلاح و پیشرفت یاری کنند.

مریدی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف بزرگ ما در حوزه میراث، گردشگری و صنایع‌دستی، بدون حمایت و همگامی مردم میسر نخواهد بود اداره‌کل میراث‌فرهنگی خانه‌ی تمام مردم فارس است و ما دست یاری به سوی هر کسی که برای اعتلای این هویت گام برمی‌دارد، دراز می‌کنیم.

در پایان این نششست از تلاش های خبرنگاران و عکاسان خبری فعال حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تجلیل شد.

