اجرای طرح تخصصی حفاظت از فضای سبز در مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در چارچوب طرح تخصصی حفاظت از فضای سبز در مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران، پوشش محافظ تنه درختان با هدف پیشگیری از آفتابسوختگی، کاهش تنشهای دمایی و جلوگیری از بروز بیماریهای قارچی اجرا شده است. در این فرآیند، غلظت ترکیبات مورد استفاده بهگونهای تنظیم شده که هیچگونه آسیبی به بافت زنده درختان وارد نشود.
در نخستین مرحله، عملیات سمپاشی سیستمیک بر روی مجموعهای از گلهای زینتی از جمله رز، ساناز و نسترن و همچنین درختان میوه با استفاده از حشرهکش تخصصی کنفیدور انجام شد. در این عملیات هدف اصلی مهار آفات مکنده نظیر شتهها، سفیدبالکها و تریپسها بود که پتانسیل آسیب به گونههای زینتی و درختان جوان را در فصل رشد دارند.
در مرحله دوم، طی عملیات هدفمند، تیمهای متخصص با تمرکز بر درختان گردوی مجموعه، اقدام به سمپاشی با استفاده از ماده فنپیروکسیمیت کردند. این اقدام با هدف کنترل دقیق آفات مکنده از قبیل کنهها و گالها انجام گرفت. کارشناسان با انتخاب ساعات اولیه صبح برای اجرای این عملیات، علاوه بر افزایش اثربخشی سم، از اعمال تنش حرارتی بر روی درختان جلوگیری کردند.
همچنین نوارهای زرد پایش آفات بهعنوان سامانه هشدار سریع برای رصد و کنترل حشرات پروازی، در نقاط استراتژیک محوطه نصب شده تا امکان پایش مستمر و مدیریت بهموقع آفات فراهم شود.
مجموعه فرهنگیتاریخی کاخ نیاوران ضمن قدردانی از تلاشهای واحد پشتیبانی و بخش فضای سبز، اجرای این اقدامات را گامی مؤثر در راستای صیانت اصولی از محیط طبیعی و ارتقای کیفیت نگهداشت این میراث ارزشمند فرهنگی–تاریخی می داند و متعهد به پایش مستمر سلامت فضای سبز جهت حفظ اصالت این میراث تاریخی است.
