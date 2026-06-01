به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی، روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مرکز فرهنگی و هنری نازدشت با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در ارتقای شاخص‌های فرهنگی استان، اظهار کرد: مرکز فرهنگی و هنری نازدشت، پتانسیل‌های بی‌نظیری برای تبدیل شدن به قطب فعالیت‌های هنری و صنایع‌دستی دارد. نگاه ما در این بازدید، بررسی میدانی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود برای راه‌اندازی یک مرکز خلاق صنایع‌دستی در کنار بخش‌های فرهنگی مرکز ارشاد بوده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: هدف‌گذاری ما بر این است که با هم‌افزایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، این فضا را به مجموعه‌ای چندمنظوره تبدیل کنیم که همزمان بستری برای ترویج، آموزش و عرضه صنایع‌دستی بومی و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری باشد.

او با تأکید بر اینکه این همکاری مشترک گامی بلند در جهت تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» و توسعه اقتصاد هنر است، تصریح کرد: تلفیق صنایع‌دستی به‌عنوان بازوی اقتصادی و هویتی با فعالیت‌های فرهنگی و هنری، می‌تواند به پایداری این مرکز کمک کرده و مخاطبان گسترده‌تری را جذب کند. ما درصدد هستیم با تدوین تفاهم‌نامه‌ای جامع، تقسیم کار دقیقی میان دو دستگاه صورت گیرد تا شاهد رونق دوباره این مرکز باشیم.

رمجی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه نه تنها فرصتی برای هنرمندان و صنعتگران منطقه جهت نمایش و فروش آثارشان خواهد بود، بلکه می‌تواند به عنوان کانون پویای نشاط اجتماعی و فرهنگی در منطقه نازدشت عمل کند. پیگیری‌ها برای نهایی کردن سازوکارهای اجرایی این همکاری با جدیت در دستور کار قرار دارد.

