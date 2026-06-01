به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از فروشگاه صنایع دستی در رودان، ضمن بررسی کیفیت تولیدات بومی و روند عرضه محصولات، بر لزوم تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به جایگاه هنر دست هنرمندان رودانی، اظهار کرد: حمایت از فروشگاه‌های تخصصی و ایجاد بسترهای مناسب برای برندسازی و بازاریابی، اولویت اصلی ما برای رونق اقتصادی هنرمندان است.

او در گفتگو با فعالان این حوزه، ضمن استماع چالش‌های موجود، بر لزوم هم‌افزایی برای تسهیل فروش، ارتقای بسته‌بندی و توسعه فروش آنلاین تأکید نمود و راهکارهایی برای تقویت جایگاه محصولات رودان در بازارهای استانی ارائه کرد.

این بازدید در راستای حمایت از تولیدکنندگان و ترویج صنایع‌دستی بومی منطقه انجام شد.

