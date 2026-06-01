۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸

بازدید معاون صنایع‌دستی اداره‌کل از ظرفیت‌های تولید و عرضه در رودان

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با حضور در شهرستان رودان از یکی از فروشگاه‌های فعال صنایع‌دستی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از فروشگاه صنایع دستی در رودان، ضمن بررسی کیفیت تولیدات بومی و روند عرضه محصولات، بر لزوم تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به جایگاه هنر دست هنرمندان رودانی، اظهار کرد: حمایت از فروشگاه‌های تخصصی و ایجاد بسترهای مناسب برای برندسازی و بازاریابی، اولویت اصلی ما برای رونق اقتصادی هنرمندان است.

او در گفتگو با فعالان این حوزه، ضمن استماع چالش‌های موجود، بر لزوم هم‌افزایی برای تسهیل فروش، ارتقای بسته‌بندی و توسعه فروش آنلاین تأکید نمود و راهکارهایی برای تقویت جایگاه محصولات رودان در بازارهای استانی ارائه کرد.

این بازدید در راستای حمایت از تولیدکنندگان و ترویج صنایع‌دستی بومی منطقه انجام شد.

