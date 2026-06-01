به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی، معاون صنایعدستی، اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر لزوم تقویت زنجیره ارزش در هنرهای سنتی منطقه، خواستار تخصیص زمین مناسب برای احداث بازارچه دائمی صنایعدستی در شهر رودان شد.
او این اقدام را راهبردی برای رونق معیشت هنرمندان محلی برشمرد و اظهار کرد: ایجاد بازارچه صنایع دستی، مسیر عرضه مستقیم محصولات را هموار کرده و با حذف واسطههای غیرضروری، موجب تثبیت بازار فروش و انگیزه مضاعف برای تولیدکنندگان میشود.
رمجی افزود: شهرستان رودان به لحاظ تنوع رشتهها و شمار هنرمندان فعال، پتانسیل تبدیل شدن به قطب عرضه صنایعدستی در شرق استان را دارد و راهاندازی یک مرکز متمرکز، هویت و اقتصاد محلی منطقه را ارتقا میدهد.
معاون صنایعدستی هرمزگان در ادامه به پرونده ثبت ملی شهر زیارتعلی اشاره کرد و گفت: نواربافی یکی از اصیلترین صنایع دستی رودان است. در صورت تکمیل زیرساختهای لازم، ثبت زیارتعلی بهعنوان شهر ملی نواربافی میتواند زمینهساز حمایتهای ویژه دولتی، تسهیل در برندسازی و معرفی این هنر در ابعاد ملی و بینالمللی شود.
در ادامه سهراب بناوند مشاور ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان، با تشریح سیاستهای کلان ستادی، بر ضرورت همافزایی میاندستگاهی تاکید کرد.
او خاطرنشان کرد: بهزودی نشستهای تخصصی با حضور معاونین ادارهکل برای بررسی دقیقتر چالشها و رفع موانع موجود در هر سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رودان برگزار خواهد شد تا نقشه راه توسعه این بخشها نهایی شود.
محمد محسنی، فرماندار رودان نیز با استقبال از طرحهای پیشنهادی، به پیوند عمیق طبیعت و هنر در این شهرستان اشاره کرد و گفت: رودان با برخورداری از باغات، جاذبههای طبیعی بکر و اماکن زیارتی شاخص، سالانه پذیرای گردشگران بسیاری است. صنایعدستی باید به عنوان مکمل زنجیره گردشگری، در کنار این جاذبهها قرار گیرد تا تجربه سفر برای زائران و گردشگران کامل شود.
در پایان این نشست، مقرر شد با همکاری فرمانداری و نهادهای متولی، روند جانمایی و واگذاری زمین بازارچه تسریع شده و مستندات لازم برای تکمیل پرونده ثبتی شهر زیارتعلی در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما