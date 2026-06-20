به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بهنیا روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با رئیس ستاد بازسازی استان و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی برای بازسازی بناهای آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان و همچنین صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی بافت‌های ارزشمند استان برگزار شد، اظهار کرد: محدوده بافت‌های تاریخی و فهرست بناهای ثبتی و واجد ارزش شهرهای دارای بافت تاریخی استان در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد تا در فرآیند بازسازی مورد توجه قرار گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان افزود: بنیاد مسکن پیش از هرگونه اقدام اجرایی و صدور مجوز برای ساختمان‌های واقع در محدوده بافت‌های تاریخی، استعلام‌های لازم را از اداره‌کل میراث‌فرهنگی دریافت می‌کند تا روند بازسازی با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی انجام شود.

او با تاکید بر ضرورت تسریع در پاسخگویی به استعلام‌ها عنوان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز مکاتبات و استعلام‌های مرتبط را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پاسخ خواهد داد تا روند بازسازی با سرعت بیشتری دنبال شود.

بهنیا یادآور شد: برای ارزیابی خسارت‌ها و برآورد هزینه بازسازی بناهای واقع در محدوده بافت‌های تاریخی، کارشناسان میراث‌فرهنگی در کنار کارشناسان بنیاد مسکن حضور خواهند داشت تا ضمن تسهیل روند بازسازی، الزامات حفاظتی بناها نیز رعایت شود.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: آمار واحدهای آسیب‌دیده‌ای که نیازمند احداث مجدد هستند از سوی بنیاد مسکن به میراث‌فرهنگی اعلام می‌شود و اطلاعات بناهای تاریخی و واجد ارزش دارای مالکیت یا بهره‌برداری بخش خصوصی که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده‌اند نیز در قالب فرمت مورد نظر بنیاد مسکن ارائه می‌شود.

او با اشاره به وجود بافت‌های تاریخی در شهرهای سنندج، سقز، بیجار و بانه گفت: در این شهرها نیز پیش از هرگونه اقدام برای بازسازی در محدوده بافت‌های تاریخی، استعلام و هماهنگی لازم با اداره‌کل میراث‌فرهنگی انجام خواهد شد.

بهنیا اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، ضمن تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، زمینه حفاظت هرچه بهتر از اصالت، هویت و ارزش‌های تاریخی بافت‌های فرهنگی استان فراهم شود.

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