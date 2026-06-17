به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی استان اظهار کرد: پایگاه‌های ملی و جهانی کردستان علاوه بر نقش مهم در حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای ترویج و معرفی صنایع‌دستی بومی و محلی دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: به مناسبت هفته جهانی صنایع‌دستی و در راستای تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی صنایع‌دستی در پایگاه‌های ملی و جهانی استان برنامه‌ریزی شده است.

او با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی و روستاهای همجوار پایگاه‌ها، عنوان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، مشارکت دادن هنرمندان محلی، انتقال دانش و مهارت‌های سنتی به نسل جوان و معرفی هنرهای بومی مناطق مختلف استان است.

طالب‌نیا یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در پایگاه ملی غار کرفتو کارگاه نقاشی و ساخت ابزار سنگی، در پایگاه ملی زیویه کارگاه سفال سنتی و در پایگاه میراث جهانی هورامان نیز ورکشاپ ارغوان‌بافی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این رویدادها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی مناطق مختلف استان و ایجاد ارتباط بیشتر میان فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

او با بیان اینکه، حمایت از هنرمندان، احیای رشته‌های سنتی صنایع‌دستی و توسعه گردشگری فرهنگی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این گارگاه‌ها به شمار می‌رود، گفت: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها و مشارکت جوامع محلی، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان و رونق صنایع‌دستی در مناطق مختلف استان بیش از پیش فراهم شود.

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