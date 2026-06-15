به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث حبیبی روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان در سال جاری که با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مدیران دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شد، با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی تاسیسات گردشگری و بناهای تاریخی در جریان جنگ رمضان، اظهارکرد: بخش گردشگری استان در این مدت با مشکلات و آسیب‌هایی مواجه شد، اما فعالان این حوزه با وجود شرایط اقتصادی دشوار، همکاری مناسبی داشتند و از تعدیل نیروهای شاغل در تاسیسات گردشگری خودداری کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: با وجود کاهش سفرها در ماه‌های گذشته، آمارهای موجود نشان می‌دهد روند حضور گردشگران در استان رو به بهبود است و ضریب اشغال مراکز اقامتی و هتل‌ها نسبت به تعطیلات نوروزی افزایش یافته که این موضوع نویدبخش رونق دوباره گردشگری در کردستان است.

او حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نیازهای توسعه گردشگری استان عنوان کرد و گفت: افرادی که در حوزه زیرساخت‌های گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه‌های اجرایی نیز آمادگی دارند در تامین زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود همکاری لازم را داشته باشند.

حبیبی با اشاره بر لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، یادآور شد: تمامی امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز باید پیش از آغاز اوج سفرهای تابستانی فراهم شود تا خدمات شایسته‌ای به مسافران و گردشگران ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اربعین حسینی برای معرفی توانمندی‌های استان اظهار کرد: برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در کنار موکب‌ها و محورهای منتهی به مرز بین‌المللی باشماق می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی محصولات هنرمندان، توسعه بازار فروش و رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی باشد.

او همچنین بر تشدید نظارت بر خانه‌مسافرها و تورهای غیرمجاز ن تاکید کرد و خواستار ساماندهی این بخش برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این نشست با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی تاسیسات گردشگری استان در جریان جنگ اخیر، گفت: بخشی از زیرساخت‌های گردشگری استان آسیب دیده و پیگیری‌های لازم برای جبران خسارت‌ها و حمایت از فعالان این حوزه در حال انجام است.

پویا طالب‌نیا با اشاره به استقبال گردشگران از استان در تعطیلات عید قربان افزود: در این ایام ظرفیت مراکز اقامتی پنج شهر گردشگرپذیر استان تکمیل شد و برای مدیریت بهتر سفرها، شهرهای جایگزین برای اسکان مسافران معرفی شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه استان در تابستان امسال میزبان رویدادهای متعدد گردشگری، فرهنگی و صنایع‌دستی خواهد بود، اظهار کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان معرفی کردستان به عنوان یک استان رویدادمحور است و در همین راستا برنامه‌های مختلفی در شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد.

او همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌های صنایع‌دستی برای معرفی تولیدات هنرمندان و حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه تأکید کرد و افزود: تلاش می‌شود با برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان فراهم شود.

طالب‌نیا از آغاز برنامه‌ریزی برای ستاد اربعین حسینی خبر داد و یادآور شد: استقرار راهنمایان گردشگری در محورهای منتهی به مرز باشماق، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به انتخاب استان به عنوان پایلوت کشوری در حوزه بوم‌گردی بیان کرد: با همکاری بنیاد علوی اعتبارات مناسبی برای توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با بوم‌گردی و توانمندسازی فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است.

او از تثبیت نرخ مراکز اقامتی استان تا پایان مهرماه امسال خبر داد و گفت: هیچ‌گونه افزایش نرخ در مراکز اقامتی اعمال نخواهد شد و نظارت بر واحدهای گردشگری، خانه‌مسافرها و تورهای غیرمجاز به‌ویژه در فضای مجازی و سایت‌های آگهی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

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