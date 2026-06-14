به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به مریوان و در نشست با فرماندار این شهرستان، با تشریح اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری و تسهیل روند سرمایهگذاری از مهمترین برنامههای این ادارهکل در سطح شهرستانها است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به برنامههای ستاد اربعین حسینی اظهار کرد: در این چارچوب، استقرار راهنمایان گردشگری و برپایی نمایشگاه معرفی جاذبههای گردشگری استان و مریوان در دستور کار قرار دارد تا ضمن ارائه خدمات به زائران، ظرفیتهای گردشگری منطقه نیز معرفی شود.
او در ادامه ساماندهی خانهمسافرهای مریوان را یکی از اولویتهای مهم حوزه اقامت دانست و افزود: با توجه به افزایش حضور گردشگران، ساماندهی این واحدها با همکاری فرمانداری در حال پیگیری است تا خدمات اقامتی در چارچوب ضوابط و با کیفیت مناسب ارائه شود.
طالبنیا عنوان کرد: تدوین پلان اجرایی روستای گردشگری درهتفی با هدف تعیین نقش دستگاههای اجرایی و مشارکت جامعه محلی در دستور کار قرار دارد تا مسیر توسعه گردشگری منطقه بهصورت منسجم پیش برود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان، فعالسازی دبیرخانه شهر جهانی کلاش را از دیگر محورهای مهم این سفر عنوان کرد و گفت: کلاش بهعنوان یکی از مهمترین برندهای صنایعدستی استان، نیازمند برنامهریزی هدفمند برای تقویت جایگاه ملی و بینالمللی است.
او یادآور شد: در این سفر وضعیت طرحها و پروژههای گردشگری شهرستان از جمله هتل ۲ ستاره درهتفی، اقامتگاه و واحد پذیرایی «بالاخانه چەم»، اقامتگاههای سنتی در حال احداث، هتلهای ۳ و ۴ ستاره مریوان و مجتمع گردشگری کانیسانان بررسی و بر تسریع در تکمیل پروژهها، رفع موانع سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تاکید شد.
طالبنیا با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی مریوان از جمله دریاچه زریبار و روستای درهتفی گفت: این شهرستان یکی از قطبهای مهم گردشگری غرب کشور است و تقویت زیرساختها نقش مهمی در توسعه گردشگری استان ایفا خواهد کرد.
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