به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی زلانی روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ در نشستی با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، معاون میراثفرهنگی استان و مدیران جدید پایگاه ملی زیویه، پایگاه ملی غار تاریخی کرفتو و پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان، به بررسی مسائل، چالشها و ظرفیتهای پایگاههای میراثی استان پرداخت.
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی در این نشست با اشاره به جایگاه ارزشمند آثار تاریخی و میراثی کردستان، اظهار کرد: این استان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه میراثفرهنگی برخوردار است که حفاظت، معرفی و بهرهبرداری مناسب از آنها نیازمند مدیریت کارآمد و برنامهریزی دقیق است.
او با تاکید بر نقش پایگاههای میراثی در صیانت از آثار تاریخی افزود: مدیران جدید این پایگاهها باید با تدوین برنامههای هدفمند، ضمن شناسایی نیازها و مشکلات موجود، زمینه ارتقای عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود را فراهم کنند.
عزیزی با اشاره به اهمیت تعامل و همکاری میان پایگاههای میراثی استان عنوان کرد: همافزایی میان مدیران و بهرهگیری از تجربیات مشترک میتواند به رفع بخشی از چالشهای موجود و استفاده بهتر از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کردستان منجر شود.
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی یادآور شد: حفاظت از آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای مورد نیاز، ارتقای خدمات فرهنگی و گردشگری و جلب مشارکت جوامع محلی از مهمترین اولویتهایی است که باید در برنامههای پایگاههای میراثی مورد توجه قرار گیرد.
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