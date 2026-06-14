۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴

تشدید شناسایی و ساماندهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز در کردستان/ ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و افزایش رضایتمندی گردشگران در اولویت است

تشدید شناسایی و ساماندهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز در کردستان/ ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و افزایش رضایتمندی گردشگران در اولویت است

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از تشدید روند شناسایی و ساماندهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، افزایش رضایتمندی گردشگران و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای میزبانی شایسته از مسافران از مهم‌ترین اهداف این اقدام است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با پلیس فتا استان و بررسی راهکارهای شناسایی، ساماندهی و نظارت بر فعالیت خانه‌مسافرها و همچنین مقابله با فعالیت واحدهای اقامتی فاقد مجوز، اظهار کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی واحدهای اقامتی از جمله خانه‌مسافرها موظف به دریافت مجوز رسمی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند و فعالیت مراکز فاقد مجوز خارج از چارچوب ضوابط و مقررات این حوزه است.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به لزوم همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از فعالیت خانه‌مسافرهای غیرمجاز در سطح استان، افزود: این‌گونه مراکز غیرمجاز نه تنها از نظر بهداشتی و رفاهی استانداردهای لازم را برای گردشگران فراهم نمی‌کنند، بلکه می‌توانند مشکلاتی را در حوزه خدمات‌رسانی و اقامت مسافران ایجاد کنند.

او با اشاره به اینکه خانه‌مسافرها یکی از نیازهای جامعه گردشگری محسوب می‌شوند، عنوان کرد: توسعه فعالیت این مراکز باید در چارچوب قوانین و استانداردهای تعیین‌شده انجام شود و برای ساماندهی خانه‌مسافرها و جمع‌آوری واحدهای استیجاری غیرقانونی، اهتمام جدی همه دستگاه‌های مربوطه ضروری است.

وطن‌دوست یادآور شد: همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پلیس فتا و سایر نهادهای مسئول می‌تواند زمینه نظارت موثرتر بر فعالیت واحدهای اقامتی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران را فراهم کند.

معاون گردشگری کردستان بیان کرد: شناسایی و ساماندهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز با هدف ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، حمایت از فعالان قانونی حوزه گردشگری و افزایش رضایتمندی گردشگران با جدیت در استان دنبال می‌شود.

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کد خبر 1405032402120
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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