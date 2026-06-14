به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با پلیس فتا استان و بررسی راهکارهای شناسایی، ساماندهی و نظارت بر فعالیت خانه‌مسافرها و همچنین مقابله با فعالیت واحدهای اقامتی فاقد مجوز، اظهار کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی واحدهای اقامتی از جمله خانه‌مسافرها موظف به دریافت مجوز رسمی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند و فعالیت مراکز فاقد مجوز خارج از چارچوب ضوابط و مقررات این حوزه است.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به لزوم همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از فعالیت خانه‌مسافرهای غیرمجاز در سطح استان، افزود: این‌گونه مراکز غیرمجاز نه تنها از نظر بهداشتی و رفاهی استانداردهای لازم را برای گردشگران فراهم نمی‌کنند، بلکه می‌توانند مشکلاتی را در حوزه خدمات‌رسانی و اقامت مسافران ایجاد کنند.

او با اشاره به اینکه خانه‌مسافرها یکی از نیازهای جامعه گردشگری محسوب می‌شوند، عنوان کرد: توسعه فعالیت این مراکز باید در چارچوب قوانین و استانداردهای تعیین‌شده انجام شود و برای ساماندهی خانه‌مسافرها و جمع‌آوری واحدهای استیجاری غیرقانونی، اهتمام جدی همه دستگاه‌های مربوطه ضروری است.

وطن‌دوست یادآور شد: همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پلیس فتا و سایر نهادهای مسئول می‌تواند زمینه نظارت موثرتر بر فعالیت واحدهای اقامتی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران را فراهم کند.

معاون گردشگری کردستان بیان کرد: شناسایی و ساماندهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز با هدف ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، حمایت از فعالان قانونی حوزه گردشگری و افزایش رضایتمندی گردشگران با جدیت در استان دنبال می‌شود.

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